Mất tỉ USD thuế với YouTube, Google...

Hưởng phần “nạc” nhưng thuế thì không chảy vào ngân sách. Hiện vẫn chưa có một con số thống kê chính xác nào do VN thiếu hành lang pháp lý, công cụ để kiểm soát, song theo đánh giá sơ bộ của các cơ quan chức năng thất thu thuế đã lên tới hàng trăm triệu USD. Cụ thể, năm 2017, Bộ TT-TT công bố con số ước tính khoảng 320 triệu. Trong khi đó, kể từ khi nhảy vào VN, các công ty nước ngoài đã thâu tóm 95% thị phần quảng cáo mạng xã hội; 98% công cụ tìm kiếm; 80% thương mại điện tử... cùng với sự bùng nổ mạnh mẽ trong năm 2018 - 2019 và thời gian tới thì số tiền thuế chúng ta mất đi cũng lên đến cả tỉ USD.

Đơn cử như trường hợp của Facebook, thu nhập của mạng xã hội này tại VN tăng gấp 4 lần trong vòng 5 năm qua, tuy nhiên Bộ TT-TT cũng đã chỉ rõ, Facebook không thực hiện nghĩa vụ thuế nào đối với VN. Cụ thể là không nộp thuế nhà thầu đối với doanh thu quảng cáo...

Khi cần quảng cáo, khách hàng phải làm việc trực tiếp với Facebook. Chi phí thanh toán bằng thẻ tín dụng và những khoản chi kiểu này, dù chỉ khoảng 10% tổng ngân sách tiếp thị hằng năm, không được khấu trừ, cũng không bao giờ có hóa đơn để đưa vào chi phí.

Ngân sách thất thu, song việc các công ty nước ngoài bành trướng khiến các DN nội bị lép vế, mất dần thị phần. Cuộc chơi ngày càng trở nên khốc liệt khi mới đây, Netflix - công ty chuyên cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu video theo yêu cầu hàng đầu của Mỹ bắt đầu mang các sản phẩm truyền hình của mình xuyên biên giới vào VN.

Trước đó, hai ứng dụng xuyên biên giới gồm WeTV và iQIYI của Trung Quốc cũng bất ngờ kinh doanh dịch vụ truyền hình gây thu hút sự chú ý trong lĩnh vực này. Cả hai ứng dụng này đến từ hai thương hiệu kinh doanh nội dung số lớn của Trung Quốc là Tencent và Baidu. Mức phí hằng tháng hoặc quý mà cả hai ứng dụng này cung cấp tại VN cũng rất cạnh tranh và khá rẻ so với các ứng dụng OTT (dữ liệu được cung cấp trên nền tảng internet) trong nước.

Tại một cuộc hội thảo vừa diễn ra, ông Trần Văn Úy, Chủ tịch Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN (VNPayTV), Tổng giám đốc Truyền hình cáp SCTV, bày tỏ lo ngại khi các dịch vụ OTT xuyên biên giới vào VN đang trốn 3 loại thuế và không chịu sự kiểm duyệt nội dung.

Ngoài thương mại điện tử, truyền hình, thì các loại game xuyên biên giới cũng đang đại náo thị trường VN. Theo số liệu 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu từ game không phép đang chiếm khoảng 30% toàn thị trường. Điều này gây ra thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước và bên cạnh đó là những bất cập về quản lý nội dung. Đã có nhiều ý kiến lo ngại, nếu chỉ thu thuế của DN trong nước (phải nộp thuế VAT, thuế nhà thầu, thuế thu nhập DN...), không thu được DN xuyên biên giới thì lại thành tình trạng bảo hộ ngược, tức là các DN trong nước phải chịu nhiều quy định bất công hơn hẳn so với DN xuyên biên giới.

Theo ông Dương Thế Lương, Phó tổng giám đốc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC, gần đây các DN trong nước còn phải đối mặt với cạnh tranh từ các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Khoảng 3 năm trở lại đây, thị trường trò chơi trực tuyến VN tràn ngập, không được cấp phép hoạt động theo đúng quy định pháp luật . Điều này đã và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự an toàn của người chơi, gây thất thu ngân sách nhà nước , ảnh hưởng tới uy tín, hoạt động của các DN phát hành trò chơi trực tuyến chính thống tại VN, thậm chí có thể ảnh hưởng tới chủ quyền và an ninh quốc gia do không kiểm soát được nội dung.