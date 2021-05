Mattana và những bí mật đã được tiết lộ

Nguyên nhân khiến sản phẩm công sở Mattana trở lên nổi tiếng là ở kiểu dáng và nguyên vật liệu, máy móc nhân công, và rất nhiều công đoạn khác nhau.

Cũng là tấm áo, nhìn vẻ ngoài có vẻ giống nhau nhưng giá thành hoàn toàn khác nhau. Tại sao vậy? Câu trả lời thật đơn giản: chất lượng tốt. Mattana luôn giữ giá trị này trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình: “Nếu chất lượng không đảm bảo thì sản phẩm đó không thể coi là hàng có thương hiệu”. Các nguyên vật liệu được Mattana sử dụng luôn có chất lượng cả về giá trị vật chất và giá trị con người.

Từ thời xưa, tre được đưa vào sử dụng trong rất nhiều hạng mục từ gia dụng cho đến xây dựng công nghiệp vì nó có độ bền bỉ theo thời gian. Ngày nay tre được sử dụng làm lên loại vải đặc biệt - BamBoo, loại vải tự nhiên được tổng hợp từ bột gỗ cây tre và một số chất an toàn khác. Loại vải có khả năng hút ẩm cực tốt, điều hòa thân nhiệt hiệu quả, kháng khuẩn khử mùi vượt trội so với cotton đến 60% với độ bền màu cực cao, an toàn không gây kích ứng da, chống tia cực tím, bảo vệ làn da dưới nắng mặt trời.

Vải từ sợi tre có sự thoáng mát và bề mặt tiếp xúc mềm mại mang đến cho người mặc cảm giác dễ chịu, mặt vải luôn bóng mịn, không nhăn giúp bạn không tốn thời gian và công sức là ủi.

Mattana đã đánh trúng tâm lý của giới công chức khi đưa ra thị trường sản phẩm sợi tre. Họ lựa chọn chất liệu này như điều tất yếu của cuộc sống, để khẳng định rằng: Đẹp cho bản thân, tốt cho sức khỏe và góp phần bảo vệ môi trường.

Mattana sẵn sàng tạo ra các sản phẩm có nguồn gốc nguyên liệu độc đáo vừa mang tính thẩm mỹ nhưng luôn đạt được giá trị sử dụng lên tầm cao mới để chiều lòng các thượng đế muốn mua hàng có thương hiệu để đạt được hai chữ XỨNG TẦM.