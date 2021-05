MB Bank là đơn vị bảo lãnh dự án và tài trợ cho khách hàng Bcons Sala

Đảm bảo quyền lợi cho người sở hữu căn hộ hình thành trong tương lai

Với tâm huyết phát triển dự án khu căn hộ Bcons Sala (tên pháp lý: dự án chung cư Đông Tân) đem đến những cơ hội an cư cho thật nhiều người, Tập đoàn Bcons không chỉ tính toán mức giá căn hộ hợp lý mà còn thiết lập các chính sách tài chính hướng đến tạo được điều kiện thuận lợi tốt nhất cho khách hàng sở hữu được căn hộ.

Để khẳng định cho tâm niệm này, ngày 24.4 vừa qua, tại lễ ra quân dự án Bcons Sala, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Tập đoàn Bcons cùng các đơn vị phân phối với hơn 400 chuyên viên kinh doanh, Công ty cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp - chủ đầu tư dự án Bcons Sala và Ngân hàng Quân Đội (MB) chi nhánh TP.HCM đã ký biên bản hợp tác.

Dưới sự bảo lãnh của MB, khách hàng sở hữu căn hộ Bcons Sala hoàn toàn an tâm về tiến độ xây dựng dự án. Thông qua hợp tác với MB không chỉ cung cấp các chính sách tài chính dành cho khách hàng mà còn là động thái đảm bảo cho quyền lợi của người mua nhà ở hình thành trong tương lai, đây là một trong những vấn đề được Tập đoàn Bcons rất chú trọng.

Thêm vào đó, mức độ chuẩn về tiến độ của dự án khu căn hộ Bcons Sala còn được Tập đoàn Bcons khẳng định thông qua quy trình triển khai dự án khép kín từ đầu tư đến xây dựng. Nhờ vào trực tiếp thi công dự án, Tập đoàn Bcons hoàn toàn chủ động đảm bảo cho tiến độ dự án đúng theo thời gian đã cam kết với khách hàng.

Như phân bổ thời gian tiến độ cho công trường, thời gian thi công một mặt sàn Bcons Sala là 6 ngày. Nếu thi công đúng với thực lực của Tập đoàn Bcons đạt được thì tiến độ này sẽ còn rút ngắn hơn nữa nhưng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn về thanh toán cho những khách hàng không vay ngân hàng, Tập đoàn Bcons quyết định giãn tiến độ thi công dài hơn một ngày/sàn so với các dự án khác mà tập đoàn đang triển khai.

Bcons Sala tọa lạc tại khu trung tâm tiện ích của Dĩ An

Có thể nói, với hạn mức khoản vay được ngân hàng MB cấp cho khách hàng Bcons Sala đến 70% giá trị căn hộ cùng với chế độ hỗ trợ lãi vay và kéo giãn thời gian trả nợ đến 21 tháng từ phía Tập đoàn Bcons là điều kiện rất thuận lợi cho những ai đang có kế hoạch mua nhà để an cư. Trong thời gian này, khách hàng hoàn toàn an tâm tích lũy tài chính chuẩn bị cho giai đoạn thanh toán nợ vay với ngân hàng sau khi nhận nhà.

Với chính sách kéo giãn thời gian trả nợ đến tận 6 tháng sau nhận nhà và miễn lãi trong thời gian dự án thi công không chỉ sẽ hỗ trợ tối ưu về bài toán tài chính mà còn là sự khích lệ về mặt tinh thần cho khách hàng an tâm đưa ra quyết định tạo lập chốn an cư chính là điều Tập đoàn Bcons muốn thực hiện, đại diện Tập đoàn Bcons cho biết như vậy.

Bcons Sala nơi an cư lý tưởng

So với các dự án trong khu vực, khu căn hộ Bcons Sala được đánh giá sở hữu hàng loạt yếu tố về ưu thế an cư. Cụ thể là, dự án hiện hữu ngay trong khu dân cư đã phát triển sầm uất - ngay mặt tiền đường Phan Bội Châu thuộc khu phố Đông Tân, phường Dĩ An. Khu vực này liền kề các tuyến đường lớn kết nối liền mạch với thành phố Thủ Đức (TP.HCM) và trung tâm hành chính thành phố Dĩ An; có đầy đủ các dịch vụ tiện ích đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình hằng ngày.

Với tâm huyết mong muốn mang lại “Nơi hạnh phúc trọn vẹn” cho cư dân, Tập đoàn Bcons dự kiến đưa ra thị trường các căn hộ có thiết kế hiện đại từ 1-2 phòng ngủ, giá hợp lý từ 1,3 tỉ đồng/căn.

Khu căn hộ Bcons Sala cam kết tiến độ xây dựng như đã thông báo đến khách hàng

Khu căn hộ Bcons Sala xây dựng trên diện tích 3.909 m², trong đó diện tích xây dựng khu căn hộ chỉ chiếm 33% gồm tòa nhà cao 29 tầng và hai tầng hầm với quy mô 513 căn hộ ở và 11 căn thương mại. Dự án được công ty thành viên Tập đoàn Bcons - Công ty cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp làm chủ đầu tư và Tập đoàn Bcons phát triển. Bcons Sala được động thổ xây dựng ngày 21.4.2021 vừa qua. Theo kế hoạch, đến quý 1/2023, các căn hộ sẽ bàn giao cho khách hàng.