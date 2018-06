Mercedes và Hyundai triệu hồi hàng trăm xe bị lỗi

Cụ thể, Công ty TNHH Mercedes - Benz VN triệu hồi 284 xe để kiểm tra và khắc phục hiện tượng mất nguồn tiếp điện âm (tiếp mass) của trục dẫn động vô lăng lái và cụm mô đun công tắc thuộc hệ thống tín hiệu điều khiển túi khí lắp trên trục dẫn động vô lăng lái để ngăn ngừa túi khí lắp trên vô lăng lái có thể tự kích hoạt trong một số điều kiện nhất định, trên dòng xe Mercedes Benz GLA (số loại 156), CLA (số loại 117), A-Class (số loại 176). Đây là những xe nhập khẩu, có thời gian sản xuất từ tháng 11.2011 - 7.2017.

Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công VN cũng triệu hồi 178 chiếc GRAND I10 1.2 AT, có thời gian sản xuất từ 21 - 30.3.2018, để kiểm tra và thay thế cơ cấu phanh đĩa sang cơ cấu phanh tang trống tại trục sau phù hợp với kiểu loại xe Hyundai Grand I10 1.2 AT đã được chứng nhận (lắp không đúng kiểu loại cơ cấu phanh).

Theo Cục Đăng kiểm VN, lỗi lắp nhầm cơ cấu phanh sau, không đúng với kiểu loại xe đã được chứng nhận được xác định là do hồi đầu tháng 3.2018, Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công VN vận hành lắp ráp thử đối với mẫu xe mới Hyundai Grand I10 1.2 AT GLS (cơ cấu phanh trước/sau là đĩa/đĩa). Thời điểm từ 23 - 24.3.2018, trong quá trình lắp ráp kiểu loại xe Hyundai Grand I10 1.2 AT (cơ cấu phanh trước/sau là đĩa/tang trống) đã xảy ra nhầm lẫn khi cấp phát vật tư (cơ cấu phanh sau (tang trống) của kiểu loại xe Hyundai Grand I10 1.2 AT thành cơ cấu phanh đĩa của kiểu loại xe Hyundai Grand I10 1.2 AT GLS).