MIK Group công bố kế hoạch phát triển dự án The Matrix One

Được biết đến với tên gọi Golden Palace A do Công ty cổ phần đầu tư Mai Linh làm chủ đầu tư, The Matrix One được quy hoạch trên tổng diện tích 398.191 m2, bao gồm công viên chủ đề rộng 144.140 m2 (trong đó có 25.187m2 mặt nước); Khu hỗn hợp HH1 diện tích 13.172 m2 (trong đó có 2.814 m2 đất cây xanh) xây dựng sàn thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cho thuê; Khu hỗn hợp HH2 (diện tích 15.410 m2 trong đó có 4.568 m2 đất cây xanh) xây dựng tháp căn hộ cao cấp 44 tầng và dãy shophouse 5 tầng; Khu TT diện tích 10.477 m2 xây dựng 28 căn nhà đơn lập và song lập 4 tầng. Diện tích dành cho trường mầm non và trường liên cấp là 15.756 m2.

Tòa tháp đôi căn hộ 44 tầng thuộc khu hỗn hợp HH2 sẽ đưa ra thị trường hơn 700 căn hộ cao cấp

The Matrix One là dự án được giới đầu tư quan tâm từ lâu do sở hữu vị trí vô cùng đắc địa khi nằm ở cửa ngõ phía Tây thủ đô, nơi giao cắt của những tuyến đường huyết mạch tại khu vực Mỹ Đình gồm đường Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo cùng tuyến đường sắt trên cao đã được quy hoạch. Đăc biệt, dự án còn cận kề các công trình trường học, bệnh viện quốc tế, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm hội nghị Quốc gia…

Không chỉ thuận lợi về kết nối giao thông, The Matrix One còn sở hữu tầm nhìn view đường đua F1 Việt Nam Grand Prix. Cùng với đó là cuộc sống xanh bên công viên chủ đề hơn 14 ha được thiết kế những đường chạy marathon, đường dạo bộ, sân trượt patin, quảng trường, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, dịch vụ đa năng… được kỳ vọng sẽ là công viên hiện đại bậc nhất thủ đô với hầm đỗ xe ngầm được điều phối thông minh.

Công viên rộng hơn 14 ha sẽ là “lá phổi xanh” của khu vực Mỹ Đình

Hướng đến khách hàng cao cấp, nhà đầu tư, doanh nhân và người nước ngoài, MIK Group sẽ phát triển The Matrix One theo hướng một dự án cao cấp mang tính biểu tượng cho khu vực phía Tây Hà Nội. Dự án sẽ được áp dụng những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất trong xây dựng cùng với công nghệ smart building và smart home vào quản lý vận hành mang tới cư dân một cuộc sống đẳng cấp với những giá trị khác biệt.

Trước đó, trong tháng 10 vừa qua, MIK Group cũng vừa công bố phát triển dự án Imperia Smart City (nằm trong Đại đô thị Vinhome Smart City thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để xây dựng nhà ở cao tầng.

Như vậy với 2 dự án liên tiếp được công bố trong thời gian gầy đây, MIK Group đã cho thấy chiến lược đầu tư kinh doanh bài bản của mình khi tập trung mở rộng phát triển tại nhiều khu vực giàu tiềm năng với đa dạng hóa loại hình sản phẩm bất động sản, đáp ứng nhu cầu của thị trường và nhà đầu tư.