Mở bán 450 căn nhà phố đẹp bậc nhất trung tâm TP.Tân An

Theo đó, 450 căn nhà phố này thuộc những block nằm ngay mặt tiền đường Quốc lộ 1A đoạn giao với đường Hùng Vương nối dài tại trung tâm TP.Tân An, tỉnh Long An. Đây là 450 căn đẹp trong tổng số hơn 800 căn nhà phố, biệt thự của dự án.

Được khởi công vào tháng 3.2019, tính đến nay dự án đã hoàn thành 95% tiến độ. Trước đó, một số căn đã được bàn giao cho khách hàng ưu tiên giữ vị trí căn nhà mong muốn vào tháng 8 vừa qua. Tính đến nay, La Villa Green City là khu đô thị được xây dựng hoàn chỉnh và có quy mô xứng tầm tại vùng ven TP.HCM.

La Villa Green City có quy mô 22ha, với mật độ xây dựng chỉ 44%, cư dân sinh sống tại đây được hưởng đặc quyền từ thiên nhiên ban tặng với nhiều công viên cây xanh ven sông và trong lòng dự án.

Với mong muốn đem đến cho thành phố trẻ Tân An một nguồn cảm hứng mới, La Villa Green City ngự bên dòng sông Vàm Cỏ Tây hào hùng trang sử, nổi bật lên như một biểu tượng phồn vinh.

Theo Trần Anh Group, dù dịch Covid-19 diễn ra trong một thời gian dài nhưng không làm mất sức mua của nhiều khách hàng, dù La Villa Green City ra hàng có phần hơi muộn so với các dự án khác trên thị trường nhưng chắc chắn không làm khách hàng thất vọng bởi tính chất kỹ lưỡng và chỉn chu trong xây dựng, hoàn thiện cảnh quan, hạ tầng trong thời gian qua. Đảm bảo vẫn đáp ứng sức mua vào dịp cuối năm 2020.

Ghi nhận từ thị trường, những tháng cuối năm 2020 thị trường sẽ đón nhận nhiều nguồn cung mới, tuy nhiên tập trung nhiều ở khu Đông, đối với phía Tây, nguồn cung khá khan hiếm. Do đó, La Villa Green City đang trở thành tâm điểm trong mắt người mua ở cũng như các nhà đầu tư.

Từ TP.Tân An dễ dàng di chuyển vào trung tâm TP.HCM qua các tuyến đường chính, trong đó có 2 tuyến đường huyết mạch là cao tốc TP.HCM - Trung Lương và Quốc lộ 1A. Đây cũng là 2 tuyến đường xương sống kết nối các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nam bộ với nhau, từ hoạt động giao thương hàng hóa đến di chuyển. Ngoài ra, còn nhiều tuyến đường liên tỉnh khác cũng giúp rút ngắn khoảng cách vùng.

Chỉ từ 3,9 tỉ đồng - An cư tại La Villa Green City nâng cao sức khỏe mỗi ngày

Không kém nhịp sống tại TP.HCM, mật độ dân số tại TP.Tân An đông đúc, chỉ số thu nhập bình quân đầu người dự kiến năm 2020 đạt khoảng 227 triệu đồng/năm, đây là mức thu nhập khá cao so với cả nước. Với mức thu nhập này, nhu cầu sống trong một môi trường hiện đại, tiện nghi khép kín đang trở thành xu hướng mới của người dân nơi đây, cũng như đáp ứng nhu cầu tìm kiếm của người dân khu vực lân cận. Bên cạnh những thuận lợi về con người, nơi đây có không khí ôn hòa, êm đềm, đem đến chốn an cư hoàn hảo.

Để sở hữu một trong những căn nhà phố tại khu đô thị La Villa Green City, người mua chỉ phải bỏ từ 3,9 tỉ đồng là có sản phẩm nhà phố 1 trệt 2 lầu với sân trước và sau thông thoáng. Khách hàng cũng có thể nhận nhà ở ngay.

Cũng theo thông tin từ Trần Anh Group, người mua có cơ hội rinh ngay “xế xịn” là 1 ô tô Honda City 1.5 trị giá lên đến 700 triệu đồng. Đây là một trong những chính sách ưu đãi đặc biệt dịp cuối năm hấp dẫn đối với người mua.