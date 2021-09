Mọi hàng hóa, dịch vụ đều tăng trừ thu nhập: Doanh nghiệp khó khăn, cổ phiếu vẫn nhảy vọt

Tổng cộng trong 7 tháng đầu năm 2021, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới gần 721.000 tài khoản chứng khoán. Con số này lớn hơn tổng lượng tài khoản mở mới của cả năm 2019 và 2020 cộng lại cũng chỉ đạt 580.352 tài khoản. Sau khi đạt đỉnh vào đầu tháng 7, VN-Index bắt đầu chuỗi giảm giá, nhiều phiên cổ phiếu rơi tự do như ngày 6.7, VN-Index giảm hơn 56 điểm; đến ngày 12.7, VN-Index bốc hơi gần 51 điểm hay ngày 19.7 giảm gần 56 điểm... Bước sang tháng 8, thị trường hổi phục nhẹ, đưa chỉ số VN-Index kết thúc tháng 8 ở mức 1.331,47 điểm, tăng nhẹ 1,64% so với tháng 7 và tổng cộng tăng 20,62% so với đầu năm nay.