Mon Amie khẳng định đẳng cấp hàng đầu về veston

Mon Amie với đội ngũ hơn 80 thợ may lành nghề, form may trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng với 3 phong cách may riêng biệt của Hàn Quốc, Anh Quốc và Italia dành cho tất cả khách hàng.

Với 3 xưởng may tại trung tâm TP.HCM tại Q.10, Q.5 và Q.Bình Thạnh, cùng quy trình may khép kín Mon Amie là tailor hàng đầu tại TP.HCM và Biên Hòa có hệ thống tailor lớn bậc nhất nhằm mang sự thuận tiện và chất lượng cao cấp đến các khách hàng.

Mon Amie nổi bật với các dịch vụ cao cấp như: May veston trong 24 giờ không tăng giá và hơn 3.000 designs vải ngoại nhập sẵn. Ngoài ra, hơn 20% khách hàng đến Mon Amie là những khách hàng ngoại quốc đến từ khắp nơi trên thế giới.