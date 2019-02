Một ngày làm ‘thượng đế’ tại ‘Top 100 khách sạn hàng đầu thế giới’ ở Sài Gòn

Giờ đây, mong ước đó đã có thể trở thành hiện thực với gói nghỉ dưỡng Suite Dreams được thiết kế nhân dịp The Reverie Saigon, khách sạn duy nhất tại Việt Nam lọt vào Top 100 khách sạn hàng đầu thế giới do Elite Traveler, tạp chí danh tiếng thế giới về phong cách sống dành cho giới thượng lưu, bình chọn. Chỉ một lần thôi, ấn tượng sẽ còn mãi về một kỳ nghỉ xa hoa tại khách sạn thành viên duy nhất tại Việt Nam của Tổ chức các Khách sạn hàng đầu thế giới (The Leading Hotels of the World).

1. Không gian vương giả giữa tầng cao

Với gói Suite Dreams, bạn sẽ được trải nghiệm không gian sống thượng đẳng tại những căn hộ dịch vụ Residential Suite của The Reverie Saigon được thiết kế sang trọng đến từng chi tiết, cùng với tầm nhìn bao quát khu trung tâm thành phố cũng như dòng sông Sài Gòn thơ mộng. Từ phòng khách đến phòng ngủ và quầy bar đều được chăm chút như những tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ của những nhà nội thất lừng danh thế giới. Dù chỉ là chiếc ghế tựa hay chiếc cốc đặt trên bàn cũng đều là sản phẩm của các thương hiệu hàng đầu nước Ý, như Visionnaire, Poltrana Frau, Grifoni, Le Porcellance hay Venini.

Căn hộ dịch vụ Residential Suite có tầm nhìn mơ ước, được trang bị nội thất từ các thương hiệu danh tiếng của Ý Tại những căn hộ dịch vụ này, bạn sẽ được nâng niu bởi thứ hương tinh quý từ các sản phẩm nhà Accqua di Parma, đêm về được vỗ về giấc ngủ bởi bộ chăn lông ngỗng êm ái của Frette - thương hiệu bao đời qua vẫn là sự lựa chọn yêu thích của giới hoàng gia châu Âu. Tất cả sẽ dành cho bạn với những tiện nghi sang trọng nhất mà một vị "thượng đế" xứng đáng được hưởng.

Giường ngủ với bộ chăn cao cấp của Frette, thương hiệu yêu thích của giới hoàng gia châu Âu

2. Độc đáo trị liệu tại The Spa

Kỳ nghỉ trong mơ sẽ không trọn vẹn nếu bạn bỏ lỡ những giây phút thư giãn tuyệt vời tại không gian spa hiện đại và đẳng cấp bậc nhất Việt Nam với liệu trình spa cao cấp giúp cơ thể hồi sinh sau những áp lực của cuộc sống thường nhật. Nếu bạn là tín đồ làm đẹp và đã quá quen thuộc với các liệu trình massage tinh dầu hay chườm đá nóng thì tại sao bạn không thử trải nghiệm phương pháp massage Thái độc đáo đang có chương trình ưu đãi tại The Spa? Kết hợp giữa ấn huyệt, yoga và liệu pháp massage Nhật shiatsu, liệu trình này không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn mang đến tác dụng tốt cho sức khỏe và nhan sắc với các động tác kéo duỗi nhẹ nhàng, kích thích lưu thông khí huyết toàn bộ cơ thể. Không những vậy, các sản phẩm sử dụng tại đây đều từ các thương hiệu nổi tiếng châu Âu như dòng sản phẩm hữu cơ ILA của Anh, Voya của Ireland và Acqua di Parma của Ý. Chỉ sau 90 phút thực hiện liệu trình, bạn sẽ cảm nhận được sắc diện hồng hào, thân thể linh hoạt và làn da tươi trẻ hơn từ trong ra ngoài.

The Spa pha trộn nét kiến trúc phóng khoáng hiện đại và sự tinh tế cầu kỳ trong nghệ thuật trang trí châu Âu

3. Tinh hoa ẩm thực Ý tại R&J

Hãy kết thúc một ngày “trở thành thượng đế" với bữa tối lãng mạn cùng người thương bên ánh nến tại R&J tuyệt đẹp, nổi bật cá tính và sắc màu Italia, ẩn mình dưới tầng hầm bên dưới nhà hàng The Long @ Times Square nối 2 con đường trung tâm Đồng Khởi và Nguyễn Huệ. Tại đây, bạn sẽ có một chuyến “phiêu lưu kỳ thú” đến một trong những nền ẩm thực nổi tiếng thế giới. Bếp trưởng người Ý Enrico De Martino sẽ đưa bạn đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với những thực đơn đậm đà bản sắc. Hãy bắt đầu bữa tiệc thịnh soạn với thực đơn Romeo. Món khai vị thanh mát cùng Cá bống mú trộn, xốt Mediterranean và trứng cá; thêm một chút béo ngậy của Súp khoai tây và măng tây với trứng gà hữu cơ, dùng kèm phô mai mozzarella sữa trâu. Khi vị giác đã được kích thích hoàn hảo, bạn sẽ được chiêu đãi món Mì Ý Paccheri nhân thịt bò Napoli hầm theo kiểu truyền thống. Bạn cũng sẽ rất thích thú với hương vị của biển qua món Cá Beccafico chỉ dùng nguyên liệu tươi sống trong ngày nấu cùng bông a ti sô ăn kèm khoai tây nghiền. Cuối cùng, Bánh sô cô la nóng dùng kèm kem vani chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất để kết thúc hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực Ý. Không gian vô cùng lãng mạn, món ngon phong vị Ý thực thụ được trình bày công phu như những tác phẩm nghệ thuật, phục vụ chăm chút tinh tế, tất cả những gì bạn mong ước cho một buổi tối hẹn hò hoàn hảo đã có sẵn tại nhà hàng R&J.

Lấy cảm hứng từ những cung điện thành Venice, nhà hàng R&J có không gian vô cùng lãng mạn Hãy một lần để tâm hồn mình được mê đắm trong cuộc sống thượng hạng, nuông chiều bản thân và thỏa mãn mọi giác quan với tiện nghi bậc nhất cùng giá trị đẳng cấp đích thực với gói nghỉ dưỡng đặc biệt này.

