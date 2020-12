MSB được vinh danh là ‘Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2020’

Tại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vinh dự là Ngân hàng tốt nhất năm 2020 (Best Bank Award 2020) .

Giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất” - Best Bank được bình chọn thông qua sự đánh giá nghiêm ngặt từ Hội đồng Giám khảo chuyên môn cũng như thăm dò ý kiến độc giả nhằm tăng tính chính xác và độ tin cậy của kết quả. Được vinh danh tại hạng mục này, MSB đã vượt qua chuỗi tiêu chí khắt khe về tăng trưởng tài sản, khả năng sinh lời, độ phủ mạng lưới, mối quan hệ chiến lược, tốc độ phát triển kinh doanh và cải tiến sản phẩm… Đây là lần thứ ba MSB nhận giải thưởng danh giá này.

Tăng trưởng bền vững

Sau 10 tháng đầu năm 2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 165.000 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận trước thuế tăng mạnh, đạt gần 1.970 tỉ đồng, tương đương 136,8% kế hoạch cả năm, tăng 86% so với tháng 10.2019. Tổng thu nhập thuần lũy kế vượt mức 5.000 tỉ đồng, cụ thể đạt 5.283 tỉ đồng, trong đó ghi nhận sự đóng góp phần lớn từ thu nhập lãi thuần - đạt 3.658 tỉ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2019.

Với tốc độ tăng trưởng tốt của tổng thu nhập thuần, cùng sự tiết giảm chi phí hiệu quả của MSB trong giai đoạn vừa qua, chỉ số chi phí trên doanh thu (CIR) tiếp tục giảm, còn 46,2% so với mức 52% của năm 2019.

Sản phẩm, dịch vụ vượt trội

Với sứ mệnh thương hiệu “Vì một cuộc sống thuận ích hơn”, MSB luôn nỗ lực là đơn vị tiên phong mang tới khách hàng những sản phẩm hiện đại, tinh gọn trên nền tảng số hóa. Điển hình, ngày 19.10.2020 vừa qua, MSB chính thức triển khai eKYC - giải pháp mở tài khoản trực tuyến trên ứng dụng của điện thoại di động với đầy đủ các tính năng hiện có cho tài khoản thanh toán, giúp khách hàng đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ cá nhân.

Ngoài ra, khách hàng cũng được hưởng những ưu đãi vượt trội từ các gói tài khoản như M-Business hay M-PRO của MSB, có thể kể tới như siêu miễn phí - ứng vốn nhanh cho chủ kinh doanh hay hoàn tiền tới 3,6 triệu đồng/năm cho người có thu nhập từ lương khi chi tiêu qua thẻ thanh toán hoặc ứng dụng Ngân hàng điện tử. Với khách hàng doanh nghiệp, MSB cũng đưa ra những giải pháp tín dụng toàn diện hay dòng sản phẩm chuyên biệt được “đo ni đóng giày” với từng loại hình công ty hay mô hình kinh doanh, hướng tới cung cấp dịch vụ trọn gói, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đa dạng kênh phục vụ

Ngân hàng cũng tập trung đầu tư lớn vào hệ thống nền tảng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Đến nay, MSB đã mở rộng mạng lưới tại 51 tỉnh thành với hơn 260 chi nhánh, phòng giao dịch cùng hơn 500 ATM trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, khách hàng của MSB cũng có thể tiếp cập, trải nghiệm các dịch vụ ngân hàng thông qua nhiều kênh thay thế khác như Mobile Banking, Internet Banking, Contact Center và đội ngũ tư vấn trực tiếp…

Quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế

Yếu tố quản trị rủi ro luôn được MSB kiểm soát chặt chẽ trong mọi hoạt động. Tại Việt Nam, MSB cũng là một trong những ngân hàng hoàn thành sớm việc triển khai Basel II so với quy định gần 1 năm. Việc hoàn thành sớm cả 3 trụ cột của Basel II là tiền đề và động lực để MSB tiếp tục hướng tới các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế cao hơn như Basel III. Điều này cũng giúp MSB quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh một cách chủ động, minh bạch, an toàn và bền vững.

Giải thưởng một lần nữa khẳng định cho vị thế và uy tín của MSB trên thị trường. Với mục tiêu trở thành ngân hàng đáng tin cậy và không ngừng đổi mới, MSB luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành trong mọi giai đoạn phát triển của cuộc sống cũng như dự định tài chính, kế hoạch kinh doanh của khách hàng, chủ động mang tới những giải pháp tài chính thuận ích để “cùng vươn tầm”.

Về MSB

Thành lập năm 1991, MSB là một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên ra đời trong thời kỳ kinh tế mở cửa và phát triển của Việt Nam. Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, MSB không ngừng tạo lập nhiều cột mốc mang tính đột phá trong ngành tài chính ngân hàng. MSB hiện có trên 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và có giao dịch với hơn 8.000 ngân hàng đại lý tại trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ. MSB hiện có hơn 7.000 cán bộ, phục vụ trên 2,2 triệu khách hàng cá nhân và 50.000 khách hàng doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vào website https://www.msb.com.vn/ hoặc liên hệ TTDVKH (miễn phí): 1800599999 hoặc (024)39445566.

Về Global Finance

Global Finance là tạp chí tài chính uy tín hàng đầu thế giới thành lập tại Mỹ từ năm 1987, được phát hành tại hơn 158 quốc. Độc giả của tạp chí đa số là các chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc điều hành, giám đốc tài chính hay chuyên gia kinh tế…