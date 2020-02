Mua vàng từ đầu năm 2020 giờ lãi bao nhiêu?

Số liệu do Tổng cục Thống kê công bố sáng 29.2 cho thấy, giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới do giới đầu tư lo ngại các nước sẽ đối mặt với một triển vọng kinh tế tiêu cực dưới tác động của dịch Covid-19, dẫn đến nhu cầu mua các loại tài sản an toàn như vàng tăng cao. Bình quân giá vàng thế giới đến ngày 24.2 tăng 7,25% so với tháng 12.2019. Đối với giá vàng trong nước, riêng tháng 2 có mức tăng 2,74% so với tháng trước; tăng 7,23% so với tháng 12.2019.