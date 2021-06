Mỹ Đình sẽ có công viên ‘The Matrix Park’ rộng đến 14 ha

Mùa hè, địa điểm vui chơi mà bọn trẻ con Hà Nội được hứa hẹn thường là Công viên Thủ Lệ, Công viên Thống Nhất hay sang hơn là Công viên nước Hồ Tây. Nhưng chỉ không lâu nữa thôi, với tâm huyết của nhà phát triển dự án MIKGroup và những giá trị tự nhiên mà The Matrix One đang sở hữu, kỳ vọng rằng trong tâm thức của lũ trẻ con Hà Nội sẽ có thêm địa danh “The Matrix Park - Ốc đảo xanh giữa lòng thành phố”.

Dự án The Matrix One nằm trong quần thể tổ hợp tiện ích đa tầng hạng A phía Tây Hà Nội

“Từ ngày chuyển về ở gần Công viên Cầu Giấy, gia đình tôi thay đổi thói quen sống từ không biết tập thể dục là gì thì bây giờ hàng ngày đều đi bộ, đá bóng trong công viên, thấy cuộc sống yên bình và lành mạnh. Chỉ có điều dịch bệnh nên hơi ngại các khu công viên đông người. Quyết định đổi nhà sang căn hộ 115 m² tại The Matrix One cũng bởi tôi và ông xã cực thích khu công viên 14 ha và mặt hồ rộng tới 2,5 ha ở ngay đối diện dự án”, chị Quỳnh Trâm đang sống trong một căn hộ tại phố Dương Đình Nghệ chia sẻ.

Vậy The Matrix Park có gì mà khiến khách hàng “mê mẩn” đến thế?

Nếu đã từng đến “Thành phố không ngủ” New York mà không ghé qua Công viên Trung tâm (Central Park) là bạn đã quên mất một góc lãng mạn và dịu dàng của thành phố này. Và có thể nói The Matrix Park là sự tái hiện của Central Park giữa lòng Hà Nội.

Khi thư giãn trong căn hộ panorama phủ kính Low-E của các tòa tháp căn hộ The Matrix One phóng tầm mắt nhìn ra không gian xanh 14 ha công viên, hồ nước, bạn sẽ có cảm giác hệt như đang hưởng thụ cuộc sống trong các tòa nhà hạ Mahhattan và phía trước là Central Park - kỳ quan thiên nhiên nhân tạo ở New York.

21 hạng mục đẳng cấp quốc tế được thiết kế khéo léo ẩn giữa “rừng cây” của khu công viên rộng hơn 14 ha dường như có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể dục thể thao, sinh hoạt chung… của cư dân mọi lứa tuổi.

Không gian chính trong công viên là những thảm cỏ phẳng đa năng. Không gian đủ rộng lớn để tổ chức các hoạt động vui chơi như teambuilding, cắm trại…

Vào những ngày mát mẻ, bạn có thể dạo quanh bờ hồ hơn 2,5 ha, thả lỏng tinh thần để cảm nhận vẻ đẹp của thời gian đang chầm chậm trôi cùng dòng nước. Sân tập gym với các loại máy tập thông dụng phù hợp cho mọi lứa tuổi được bố trí kề cận mặt hồ, trong không gian thoáng đãng và tách biệt sẽ giúp bạn thư thái, xoa dịu những áp lực của cuộc sống.

Nếu ưa thích những hoạt động hướng ngoại, cộng đồng, bạn cùng những người thân yêu có thể cắm trại quanh bờ hồ và thưởng thức những món ăn tuyệt vời trong khu BBQ ngoài trời.

Khu vui chơi trẻ em rộng khoảng 2.750 m², được thiết kế đa dạng các hoạt động giải trí phù hợp với trẻ em và cả người lớn cùng tham gia sẽ tăng thêm niềm hứng khởi với một buổi vận động ngoài trời đúng nghĩa như: đường trượt, đồi leo núi nhân tạo, sân chơi tự do.

Nhìn thẳng ra mặt hồ gợn sóng là công trình nhà đa năng lộng lẫy - địa chỉ kết nối cư dân toàn dự án, thiên đường cho những sự kiện cộng đồng…

Trong công viên còn có 1 bãi đậu xe lớn, đáp ứng nhu cầu cho các dịp tổ chức sự kiện, lễ hội tại công viên. Khu vực này được sử dụng bê tông trồng cỏ - loại vật liệu ứng dụng công nghệ cao, xu hướng vật liệu mới dành cho bãi đậu xe đang được ưa chuộng hiện nay. Khu vực bãi đậu xe ngoài trời còn được trồng xem kẽ các loại cây bóng mát có tán rộng để che nắng, mưa cho xe.

Dẫu là người hướng ngoại hay ưa cuộc sống nội tâm, mỗi ngày hòa vào thiên nhiên tại công viên The Matrix Park, đó thật sự sẽ là một ngày cảm xúc được thăng hoa.

Là một trong những tiện ích đẳng cấp trong hệ tiện ích đa tầng chuẩn hạng A, khi đi vào hoạt động, công viên The Matrix Park sẽ đem đến không gian sống hoàn hảo cho những chủ nhân tinh hoa The Matrix One.