Năm 2019: Long An đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài

Đặc biệt, chiến lược mở rộng khu công nghiệp sinh thái được địa phương chú trọng.

Ở vị trí là tỉnh duy nhất trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, vừa có cảng biển và cửa khẩu quốc tế, nên đây là thế mạnh, tâm điểm thu hút đầu tư mà không phải địa phương nào trong khu vực cũng có. Tính hết năm 2018, cả nước có 328 khu công nghiệp, khu chế xuất. Tuy nhiên, đầu tư khu công nghiệp hoàn chỉnh, đặc biệt khu công nghiệp sinh thái còn ít hơn. Long An tự hào có những khu công nghiệp sinh thái như Long Hậu, góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế địa phương. Hiện toàn tỉnh có 28 khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 13.500 ha. Trong đó, 16 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 68% và 14 cụm công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy khoảng gần 90%.

Dịp này, đại diện nhà đầu tư Khu công nghiệp Long Hậu cũng đã công bố dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 theo mô hình sinh thái với diện tích gần 124 ha. Khách hàng đầu tiên của Khu công nghiệp Long Hậu 3 là nhà đầu tư ngoại với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc.

Khu công nghiệp Long Hậu nằm sát TP.HCM, cách cụm cảng Tân cảng - Hiệp Phước, cảng SPCT 3 km, cảng Cát Lái 25 km và cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng 12 km được coi là điểm sáng của Long An trong thu hút đầu tư. Hiện có gần 200 nhà đầu tư có nhà xưởng trong khu này, 50% số đó là các nhà đầu tư đến từ Nhật, Hàn, Mỹ, Pháp, Singapore…

Tại Long An, các nhà đầu tư lớn trong nước như: Vingroup, Nam Long, Vạn Thịnh Phát, Him Lam, T&T Group, Thaco hay Phú An Thạnh… cũng đã có mặt và có nhiều dự án bất động sản lớn tại đây.