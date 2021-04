Năm 2020: Văn Phú - Invest tổng tài sản đạt 9,7 ngàn tỉ đồng

Lượng tiền người mua trả trước ngắn hạn hơn 1,7 ngàn tỉ đồng, tăng gần 165% so với năm trước.

Kết quả kinh doanh khả quan

Năm 2020, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) đặt ra kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu xấp xỉ 2 ngàn tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 302 tỉ đồng. VPI đã hoàn thành lời hứa với các cổ đông trong bối cảnh thị trường bất động sản cũng như nền kinh tế chịu tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của VPI tính đến cuối năm 2020 đạt tương ứng 2,96 ngàn tỉ đồng và 9,7 ngàn tỉ đồng, lần lượt tăng 10% và 8% so với đầu năm.

Bảng cân đối kế toán của VPI lành mạnh thể hiện sự vững chắc của hoạt động kinh doanh nhờ đó vị thế tài chính của doanh nghiệp cải thiện ngay trong một năm thử thách. Cùng với tổng nợ vay tài chính cả ngắn hạn và dài hạn của VPI cũng giảm lần lượt 25% và 31%.

Vị thế tài chính của VPI cải thiện trong năm Covid

Đvt: tỉ đồng

Hoạt động kinh doanh của VPI diễn ra suôn sẻ năm 2020: các dự án hấp dẫn thị trường người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng đến 164% lên mức hơn 1,7 ngàn tỉ đồng, điển hình dự án The Terra - An Hưng và Grandeur Palace - Giảng Võ của VIP.

Dự án Grandeur Palace - Giảng Võ - sản phẩm đầu tay thuộc phân khúc hạng sang của VPI - tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn, căn hộ và nhà ở thấp tầng, gồm 1 tòa tháp cao 22 tầng và 32 căn thấp tầng chính thức bàn giao từ quý 4/2020.

Dự án Grandeur Palace - Giảng Võ chính thức bàn giao

The Terra - An Hưng dự kiến quý 4/2021 - tổ hợp công trình dự án bất động sản thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp của VPI gồm 3 tòa tháp cao có diện tích sàn trên 186.000 m², cùng với 166 căn thấp tầng rộng hơn 64.000 m² sàn.

Dù chịu ảnh hưởng của covid-19 năm 2020, dự án Oakwood Residence Hanoi tạo lạc tại số 17 ngõ 35 Đặng Thai Mai, P.Quảng An, Q.Tây Hồ, vẫn mang lại nguồn doanh thu khả quan cho Văn Phú - Invest, tòa tháp với quy mô hơn 4.600 m², cao 15 tầng có 28.400 m² diện tích sàn. Oakwood Residence Hanoi chính thức đưa vào vận hành cuối năm 2019, đã khẳng định được chất lượng dịch vụ, được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao. Oakwood Residence Hanoi nhận Giải thưởng xuất sắc năm 2020 của TrustYou - công ty hàng đầu trong lĩnh vực quản lý và khảo sát uy tín và phản hồi khách hàng của ngành khách sạn toàn cầu.

Dự án Oakwood Residence Hanoi của Văn Phú - Invest

Nâng tầm thương hiệu tại các tỉnh thành

Văn Phú - Invest còn lên kế hoạch triển khai dự án ở khắp các tỉnh thành tiềm năng cả nước: dự án tại Thủy Nguyên (Hải Phòng), dự án tại Thanh Hóa, đang triển khai dự án bất động sản khu công nghiệp với tổng quy mô 120 ha tại Bắc Ninh kèm cả dịch vụ thông quan. Phát triển các dự án đô thị khắp các tỉnh như: Quảng Ninh, Phú Yên, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Hưng Yên…

Văn Phú - Invest trong Lễ vinh danh PropertyGuru Vietnam Property Award 2020

Năm 2020 - một năm thắng lợi đối với VPI khi doanh nghiệp nỗ lực phát triển liên tục nhận được các giải thưởng lớn do các tổ chức trong và ngoài nước trao tặng: được vinh danh “Top 20 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam” do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận và Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Mid Cap) có hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất năm 2020; Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500). Mới đây, Văn Phú - Invest còn được Hiệp hội Bất động sản Việt Nam công bố là 1 trong 10 doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Việt Nam năm 2020.

Tại Lễ vinh danh PropertyGuru Vietnam Property Award 2020, giải thưởng bất động sản danh giá bậc nhất tại khu vực châu Á, Văn Phú - Invest đã chiến thắng với 5 giải thưởng gồm Nhà phát triển bất động sản hạng trung tốt nhất năm 2020 (Best Boutique Developer), Nhà phát triển có chứng nhận đặc biệt về thiết kế bền vững (Special Recognition in Sustainable Design); Grandeur Palace - Giảng Võ đạt giải Dự án căn hộ hạng sang tốt nhất Hà Nội (Best Luxury Condo Development (Hanoi), Dự án có thiết kế kiến trúc tốt nhất (Best Housing Architectural Design); The Terra - An Hưng đạt giải Dự án căn hộ trung cấp tốt nhất tại Hà Nội (Best Mid End Condo Development (Hanoi).

Logo mới của Văn Phú - Invest

Hướng tới 2021, VPI đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng tối thiểu 20%, phát triển dự án tốc độ nhanh nhiều tỉnh thành: Hưng Yên, Quảng Ninh, Phú Yên, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Cần Thơ… hứa hẹn mang tới nhiều đột phá, đồng thời khẳng định nhận diện thương hiệu logo doanh nghiệp mới với hình ảnh đơn giản, thanh thoát nhưng ẩn chứa thông điệp quyết tâm mạnh mẽ vươn cao như cánh chim hạc, sẵn sàng vượt sóng lớn như cánh buồn no gió ra khơi, chinh phục miền đất mới, nâng tầm thương hiệu “Nhà phát triển bất động sản chuyên tâm”.