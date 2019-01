Nam A Bank đạt 231% kế hoạch lợi nhuận năm 2018

Theo đó, tính đến ngày 31.12.2018, tổng tài sản của Nam A Bank đạt hơn 75 nghìn tỉ đồng, tăng 37,8% so với năm 2017 và đạt 114% kế hoạch năm. Huy động thị trường 1 tăng 35,9% so với năm 2017, đạt gần 57 nghìn tỉ đồng, vượt kế hoạch năm. Hướng đến phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), dư nợ thị trường 1 của Nam A Bank tăng mạnh đến 39,8% so với năm 2017, đạt 50.815 tỉ đồng, vượt 21% kế hoạch năm 2018.

Với các số liệu liên tục tăng trưởng, Nam A Bank là ngân hàng đầu tiên cán đích kế hoạch lợi nhuận năm 2018 chỉ trong 9 tháng đầu năm và tính đến ngày 31.12.2018, con số này là 740 tỉ đồng trước thuế, đạt 231% kế hoạch năm, tăng gấp đôi so với năm 2017. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của Nam A Bank sau 26 năm hoạt động.

Trước đó, với việc tái cơ cấu thành công giai đoạn 1 và hoạt động kinh doanh hiệu quả, Nam A Bank là một trong số ít tổ chức tín dụng đầu tiên được NHNN tin tưởng phê duyệt đề án tái cơ cấu giai đoạn II (2018-2020). Đồng thời, được NHNN chấp thuận mở rộng mạng lưới thêm 35 điểm giao dịch trên toàn quốc gồm 5 Chi nhánh và 30 Phòng giao dịch trong năm 2018.