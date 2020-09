Nam A Bank đưa trung thu đến trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn

Bức tranh “Trung thu cho em” sẽ được đăng tải trên fanpage Nam A Bank để cùng khách hàng lan tỏa yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nam A Bank sẽ gửi tặng 200 triệu đồng ngay sau khi bức tranh được chia sẻ trên fanpage. Hãy cùng like, share bức tranh để lan tỏa thông điệp ý nghĩa này bằng 2 bước đơn giản sau: - Bước 1: Like fanpage Nam A Bank : Like fanpage Nam A Bank tại đây - Bước 2: Like và chia sẻ bức tranh “Trung thu cho em” trên fanpage Nam A Bank lên fanpage cá nhân ở chế độ công khai cùng hashtag: #NamABank, #trungthuchoem