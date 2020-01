Nam Long lập cú đúp đầu năm 2020

Theo Bảng xếp hạng VNR500 năm 2019, Tập đoàn Nam Long tiếp tục được vinh danh trong danh sách Top 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc năm 2019 - Top 50 Vietnam the Best, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2019 do Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) kết hợp với Báo VietnamNet tổ chức. Bảng xếp hạng VNR500 được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập kết hợp phân tích trên các tiêu chí về doanh thu thực tế của doanh nghiệp, tổng tài sản, tổng lao động, lợi nhuận sau thuế và các chỉ số khác như: chỉ số sinh lời ROA, ROE, uy tín truyền thông của doanh nghiệp.

Đại diện Công ty Nam Long nhận giải thưởng Top 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc nhất năm 2019 N.P Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình bình chọn Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2019 do tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức, Nam Long được vinh danh "Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2019".

Đây là kết quả ghi nhận cho những nỗ lực của cả hệ thống Tập đoàn Nam Long với những hoạt động kinh doanh hiệu quả, minh bạch, phát triển ổn định, tiềm lực tài chính vững chắc và có đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung cũng như trong lĩnh vực bất động sản nói riêng.

Trong suốt gần 3 thập niên tập trung phát triển loại hình bất động sản nhà ở, Nam Long không ngừng thực hiện sứ mệnh kiến tạo những môi trường sống mang đến giá trị nhân văn cho cộng đồng. Giai đoạn từ nay đến năm 2021, Nam Long đặt mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng lợi nhuận 3 năm tới đạt 25 - 30%, tăng tích lũy thêm các quỹ đất mới và mở rộng thị trường kinh doanh ra phía bắc. Các quỹ đất mới được săn đón là những quỹ đất sạch đã sẵn sàng cho phát triển tại vùng kinh tế trọng điểm phía nam với TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Bình Dương và các tỉnh hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía bắc như Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh nhằm phục vụ cho việc hiện thực hóa tầm nhìn trở thành nhà phát triển khu đô thị hàng đầu Việt Nam.