Nâng cao chất lượng sản phẩm: bắt đầu ngay từ môi trường lao động

Không chỉ đầu tư về công nghệ

Trước tốc độ phủ sóng như vũ bão của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, các doanh nghiệp đang phải chạy đua từng ngày để thay đổi, trụ vững và cải thiện sức cạnh tranh trên thị trường. Những phòng thí nghiệm tối tân, dây chuyền công nghệ triệu đô đạt các tiêu chuẩn quốc tế đã nhanh chóng được trang bị nhằm tạo ra những sản phẩm đủ sức chinh phục khách hàng cả trong và ngoài nước.

Ban lãnh đạo công ty URC Việt Nam Tuy nhiên, doanh nghiệp - đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và nước giải khát (F&B) - chỉ thực sự phát triển bền vững khi xây dựng được đội ngũ nhân viên có tay nghề, tâm huyết và đồng lòng hướng đến chất lượng cũng như độ an toàn của sản phẩm. Tuy nhiên, doanh nghiệp - đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và nước giải khát (F&B) - chỉ thực sự phát triển bền vững khi xây dựng được đội ngũ nhân viên có tay nghề, tâm huyết và đồng lòng hướng đến chất lượng cũng như độ an toàn của sản phẩm.

Chủ tịch và Tổng giám đốc của URC Việt Nam - nhà sản xuất thực phẩm và nước giải khát hàng đầu từ Philippines, ông Laurent Levan, đánh giá đội ngũ nhân viên chính là một trong những yếu tố then chốt quyết định thành công của doanh nghiệp mình. Ông khẳng định: “Nguồn nhân lực tài năng từ Việt Nam là tài sản quý giá đóng góp tích cực vào sự phát triển của URC tại đất nước này”.

Nguồn nhân lực mà ông Laurent nhắc đến là hơn 1.600 nhân viên thuộc các lĩnh vực đã gắn bó với URC Việt Nam ngay từ những ngày đầu. Trong suốt 16 năm hoạt động vừa qua, đơn vị không chỉ đầu tư về cơ sở vật chất để sở hữu các chứng chỉ cao nhất như ISO/IEC 17025:2017 cho phòng thí nghiệm trung tâm, ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng và môi trường…, mà còn không ngừng quan tâm bồi đắp năng lực, cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ này.

Môi trường làm việc tiêu chuẩn quốc tế cho người lao động

Năm 2018 vừa qua đánh dấu sự công nhận của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với những nỗ lực của URC Việt Nam, khi được tổ chức HR Asia vinh danh là một trong những công ty có môi trường làm việc tốt nhất châu Á. Mới đây, đơn vị cũng vừa đón nhận chứng nhận ISO 45001:2018 cho nhà máy Hà Nội và hai nhà máy tại VSIP1, Bình Dương.

ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế về An toàn sức khỏe nghề nghiệp vừa được ban hành vào tháng 3/2018 nhằm giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc trên toàn cầu. Tiêu chuẩn được xem là minh chứng cho một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động cũng như các bên có liên quan.

Đại diện công ty SGS trao chứng nhận ISO 45001:2018 cho công ty URC Việt Nam Trao đổi về đơn vị mình công tác suốt hơn 9 năm qua, ông Phạm Văn Đoàn - Phó phòng sản xuất của URC Việt Nam chia sẻ: “Công ty có môi trường làm việc rất tốt, cùng với những chương trình tập huấn sáng tạo, hữu ích dành cho người lao động. Đó là lý do tôi gắn bó lâu dài với công ty.” Cũng theo ông Đoàn, chính sách đãi ngộ và hoạt động đào tạo là chiến lược giúp từng nhân viên của URC luôn lấy chất lượng và độ an toàn của sản phẩm là kim chỉ nam cho mọi khâu của quy trình sản xuất. Trao đổi về đơn vị mình công tác suốt hơn 9 năm qua, ông Phạm Văn Đoàn - Phó phòng sản xuất của URC Việt Nam chia sẻ: “Công ty có môi trường làm việc rất tốt, cùng với những chương trình tập huấn sáng tạo, hữu ích dành cho người lao động. Đó là lý do tôi gắn bó lâu dài với công ty.” Cũng theo ông Đoàn, chính sách đãi ngộ và hoạt động đào tạo là chiến lược giúp từng nhân viên của URC luôn lấy chất lượng và độ an toàn của sản phẩm là kim chỉ nam cho mọi khâu của quy trình sản xuất.

“Sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Chúng tôi luôn giữ vững cam kết dành cho chất lượng và sự an toàn, và điều này được minh chứng trên mọi phương diện của quy trình hoạt động, từ lựa chọn nguyên vật liệu đầu vào đến sản xuất và phân phối sản phẩm,” ông Đoàn cho biết.

Tin liên quan URC Việt Nam đổi mới sáng tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bởi mỗi sản phẩm đều là thành quả của sự đồng lòng, mỗi nhân viên dù ở chức vụ nào cũng đều tự hào khi các mặt hàng “Made – in – Vietnam” của URC được xuất khẩu đến hơn 10 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có các thị trường khó tính như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và Đài Loan.