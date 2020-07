NCB tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, bền vững

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, dù có khó khăn chung của đại dịch Covid-19, tình hình hoạt động kinh doanh của NCB ổn định, các kế hoạch được triển khai đồng bộ và hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu huy động, thu phí dịch vụ và lợi nhuận.

Tính đến ngày 30.6.2020, tổng tài sản NCB đạt 71.386 tỉ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ. Số lượng khách hàng tiếp tục tăng 10% so với cuối năm 2019. Huy động vốn, dư nợ tín dụng tăng lần lượt 5% và tăng 2,5% so với đầu năm. Danh mục cho vay của NCB được cơ cấu theo hướng tăng cho vay sản xuất kinh doanh, tín dụng xanh, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp... Song song với đó, chất lượng tín dụng cũng được kiểm soát tốt, giúp tỷ lệ nợ xấu giữ ở mức dưới 3%. Các chỉ số an toàn đều đảm bảo theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Với nền tảng vững chắc, 6 tháng cuối năm 2020, với việc cơ cấu lại mạng lưới kinh doanh, thực hiện từng bước kế hoạch chuyển đổi số, NCB tiếp tục gia tăng năng lực tài chính, đẩy mạnh huy động và phát triển dịch vụ, nâng cao chất lượng và đột phá về sản phẩm dịch vụ, hoàn thiện công tác bán hàng, cải thiện năng suất lao động, củng cố toàn diện mọi mặt hoạt động và nâng tầm quản trị điều hành… nhằm cam kết nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020.