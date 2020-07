Nếu thi công chậm, chủ đầu tư phải trả tiền thuê máy bơm chống ngập

The Marq Roadshow - sự kiện độc quyền giới thiệu dự án The Marq do Asia Bankers Club tổ chức ngày 27, 28.6 tại Grand Hyatt Hong Kong đã mang lại kết quả ngoạn mục với hàng chục yêu cầu đặt mua căn hộ được chốt.