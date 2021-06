New City ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản Khánh Hòa

Top 10 sàn BĐS tiêu biểu

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư New City (gọi tắt là New City) được thành lập vào năm 2018, với sứ mệnh mang đến cho khách hàng một nơi an cư hoàn hảo, một cuộc sống tiện nghi, hạnh phúc, thịnh vượng và tạo ra những cơ hội đầu tư sinh lời cực lớn.

Phương châm lấy chữ tín làm hàng đầu, New City đã nhận được sự tin tưởng, đồng hành của nhiều khách hàng. Nhiều dự án vừa được công ty giới thiệu đã được các nhà đầu tư săn đón, đăng ký giữ chỗ, đặt mua. Lượng giao dịch ngày càng tăng giúp New City trở thành một trong những doanh nghiệp BĐS uy tín hàng đầu tại Khánh Hòa. Ba năm liên tục, New City luôn nằm trong Top 10 sàn BĐS tiêu biểu khu vực miền Trung và giành được nhiều giải thưởng của Hội Môi giới BĐS Việt Nam và Hiệp hội BĐS Việt Nam.

Những dự án được công ty đồng hành và phân phối luôn đảm bảo tính pháp lý, minh bạch; tọa lạc tại các vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện kết nối, gần biển, chợ, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, cùng cơ sở hạ tầng hoàn thiện, tiện ích; giá bán hợp lý kèm theo nhiều chính sách ưu đãi, tri ân khách hàng vô cùng hấp dẫn.

Ngoài ra, công ty không ngừng tăng cường các hoạt động liên kết, hợp tác với các đơn vị phân phối, phát triển mạng lưới dự án ở nhiều phân khúc nhằm mang đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng từ căn hộ, đất nền, hay nhà ở liền kề.

Lãnh đạo Hội môi giới bất động sản Khánh Hòa và Công ty BĐS New City Nha Trang ký kết Đào tạo bồi dưỡng kiến thức môi giới và điều hành quản lý sàn bất động sản

Nơi đào tạo kiến thức chuyên sâu về BĐS

Ông Võ Minh Khoa, Tổng giám đốc New City, cho biết: “Với mục tiêu đón đầu thị trường bằng những sản phẩm uy tín và chất lượng dịch vụ, chúng tôi hiểu rằng việc trao dồi kiến thức cho đội ngũ nhân viên là hoạt động hết sức cần thiết. Ngoài những hoạt động đào tạo nội bộ như khóa học 7 ngày với nghề môi giới BĐS được tổ chức miễn phí hằng tháng, chúng tôi còn tìm nhiều cách thức khác nhau để nhân viên được tiếp cận với các nguồn kiến thức phong phú. Nhiều chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực BĐS đã có mặt tại New City để chia sẻ những kinh nghiệm quý giá về lĩnh vực bán hàng này.

Ngày 12.4.2021 vừa qua, New City đã ký kết với Hội Môi giới BĐS tỉnh Khánh Hòa, để trở thành nơi được ủy quyền tổ chức, giảng dạy, đào tạo chứng chỉ môi giới hành nghề BĐS và quản lý sàn BĐS. Điều này càng khẳng định vị thế của New City trên thị trường BĐS Khánh Hòa nói riêng và khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên nói chung.

Ông Võ Minh Khoa chia sẻ kinh nghiệm tại khóa học môi giới

Sân chơi cho bạn trẻ thử sức

Song song với hoạt động kinh doanh, New City cũng chú trọng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. New City định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo nét riêng biệt tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng, năng động cho tất cả mọi người tâm huyết với ngành BĐS để phát triển nghề nghiệp. Dưới mái nhà chung New City, mỗi thành viên sẽ được hưởng các đãi ngộ tốt nhất; được khen thưởng hằng tháng, hằng quý; tham gia các hoạt động dã ngoại kết nối thành viên team building, hay những chuyến du lịch nghỉ dưỡng sang trọng. Có thể nói, New City là sân chơi để các bạn trẻ thử sức trải nghiệm với ngành BĐS vừa khó vừa dễ này.

Bên cạnh đó, New City luôn mong muốn góp một phần sức lực của mình vào việc hỗ trợ và giúp ích cho cộng đồng. Nhiều hoạt động nhân văn đã được triển khai như: ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt; giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp đau ốm, bệnh tật không có tiền chữa trị, trao tặng nhiều suất học bổng cho những trẻ em nghèo, học giỏi...

Các học viên tham gia khóa học môi giới tại New City

Bằng sự tận tâm, nhiệt huyết của ban lãnh đạo công ty và sự đoàn kết, nỗ lực không mệt mỏi của toàn thể cán bộ, nhân viên, New City tin tưởng sẽ đạt được sự hài lòng của khách hàng, sự tin tưởng của đối tác và nhà đầu tư, phấn đấu trở thành một trong những sàn giao dịch BĐS uy tín tại Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung.