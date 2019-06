Ngân hàng đầu tiên của Việt Nam hiện diện tại Mỹ

Văn phòng đại diện của Vietcombank được đặt tại tòa nhà One Rockefeller Plaza, thuộc khu Trung tâm Manhattan, thành phố New York (tiểu bang New York, Mỹ).

Trước đó, vào tháng 10.2018, Vietcombank đã nhận được phê duyệt ở cấp liên bang từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng như chấp thuận về mặt nguyên tắc từ NDYFS (đơn vị quản lý trực tiếp ở cấp tiểu bang).

Mỹ được đánh giá là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về tiêu chí, yêu cầu khắt khe trong việc cấp phép cho các nhà băng nước ngoài mở văn phòng đại diện. Văn phòng đại diện Vietcombank tại New York dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ quý 3 năm nay với các chức năng: kết nối với khách hàng hiện hữu và tiềm năng tại thị trường Mỹ, thực hiện báo cáo phân tích thị trường và ngành tài chính - ngân hàng, hỗ trợ duy trì quan hệ với các định chế tài chính tại Mỹ…

Hiện mạng lưới hoạt động tại nước ngoài của nhà băng này bao gồm công ty tài chính tại Hồng Kông, công ty chuyển tiền tại Mỹ, văn phòng đại diện tại Singapore, ngân hàng con tại Lào.

Các ngân hàng Việt hiện đang có xu hướng mở rộng mạng lưới , chi nhánh ra nước ngoài. Đơn cử như tại thị trường Lào, hiện đã có sự góp mặt của nhiều ngân hàng như Vietcombank, BIDV, SHB, MB, Sacombank, VietinBank.

Myanmar cũng có sự xuất hiện của BIDV, chính thức đi vào hoạt động từ giữa năm 2016. Ngân hàng Quân đội hiện có 2 chi nhánh tại Lào và Campuchia và một văn phòng đại diện tại Nga. Còn VietinBank hiện có 2 chi nhánh tại Đức, 1 ngân hàng con tại Lào và 1 văn phòng đại diện tại Myanmar.