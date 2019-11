Ngân hàng đối diện với tấn công mạng từng phút

Sáng 27.11, Tập đoàn Dữ liệu quốc tế tại Việt Nam (IDG) phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng (Ban Cơ yếu Chính phủ) và Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Diễn đàn An toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng 2019 cho các doanh nghiệp tài chính, ngân hàng và thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Trọng Đường, Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin, nhận định tấn công mạng đang diễn ra từng phút và các thiết bị di động trở thành mục tiêu tấn công phổ biến. Ngày càng nhiều trường hợp tấn công IoT networks và không ai có thể an toàn. Ngay cả các hệ thống lớn được đầu tư nhiều tiền và công sức, bảo vệ nghiêm ngặt nhưng vẫn bị tấn công như gần 1 tỉ người dùng Yahoo bị lộ thông tin, cơ quan an ninh quốc gia Mỹ bị tấn công lột lộ các công cụ dùng tấn công các nơi khác. Hay các hệ thống tài chính thanh toán đang chịu nhiều rủi ro như cổng thanh toán trực tuyến Wonga của Anh bị lộ 270.000 tài khoản; khai thác vào hệ thống mạng thanh toán SWIFT...

Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá tình hình an ninh mạng của Việt Nam khá tệ. Theo giám sát của Cục An toàn thông tin và Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) năm 2018, Việt Nam có hơn 13.382 cuộc tấn công. Trong 9 tháng năm 2019, đã có 3.493 cuộc tấn công nhắm vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Số lượng địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma trong tháng 9.2019 hơn 2 triệu địa chỉ. So với cùng kỳ năm 2018, tổng số sự cố tấn công tăng 104%. Đặc biệt, cơ quan này ghi nhận nhiều cuộc tấn công có chủ đích nhắm nhiều vào các tổ chức tài chính ngân hàng.

Trong số các phương thức tấn công mà doanh nghiệp hiện đối dện thì dẫn đầu là mã độc (chiếm 50% các cuộc tấn công) và email giả mạo (chiếm 46%).

Dù đang đối diện với nguy cơ bị tấn công hằng ngày hằng giờ nhưng theo kết quả đánh giá khảo sát của Cục An toàn thông tin, chỉ có 25,3% đơn vị có khả năng ghi nhận tấn công mạng. Điều này có nghĩa là có đến 75% cơ quan, đơn vị có khả năng bị tấn công mà không biết. Bên cạnh đó, chỉ có 9,2% cơ quan có hệ thống giám sát an toàn thông tin, 30% cơ quan tự cho rằng lãnh đạo chưa quan tâm an toàn thông tin...