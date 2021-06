Ngân hàng ồ ạt tăng vốn

Theo số liệu từ NH Nhà nước công bố hồi cuối tháng 2, vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng tăng 0,06% so với cuối năm trước, đạt 664.529 tỉ đồng; tổng tài sản có tăng 0,33%, đạt hơn 14,065 triệu tỉ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn của các NH áp dụng Thông tư 41/2016 trung bình ở mức 11,16% (dao động từ 9,08 - 18,63%), nhóm NH áp dụng theo Thông tư 22/2019 có mức trung bình là 10,86% (dao động từ 9,48 - 29,88%), còn công ty tài chính và cho thuê tài chính là 20,32%.

Mặc dù vừa tăng vốn điều lệ lên 19.260 tỉ đồng sau khi phát hành thêm 175 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10%, nhưng SHB cũng đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2021 lên hơn 26.674 qua việc chi trả cổ tức 10,5% cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:28 với giá dự kiến 12.500 đồng/cổ phiếu…

Kể cả NH đang trong diện tái cơ cấu như Sacombank cũng mong muốn được tăng vốn điều lệ qua việc chia cổ tức. Với thương vụ bán cổ phần công ty con Fe Credit cho phía đối tác Nhật mang về một khoản lợi nhuận kếch xù, VPBank “tham vọng” tăng vốn điều lệ lên mức cao nhất trong hệ thống NH là 75.000 tỉ đồng vào năm 2022.

Có thể thấy, hầu hết các nhà băng lựa chọn việc tăng vốn điều lệ qua hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu, một số NH phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, cổ đông nước ngoài. Không phải mới đây mà từ nhiều năm nay, nhu cầu tăng vốn điều lệ của các NH luôn luôn ở mức cao. Các NH tăng vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và dùng vào việc phát triển như đầu tư hạ tầng cơ sở, mở chi nhánh, cho vay…, các NH không được dùng vốn huy động của dân vào mục đích đầu tư.

Mặt khác, cũng chính vì tình hình sức khỏe của doanh nghiệp không tốt nên việc tăng vốn điều lệ của các NH cũng giúp họ tăng thêm dự trữ, dự phòng rủi ro khi nợ xấu gia tăng. Ở đây vốn chủ sở hữu của NH càng lớn thì càng an tâm khi xử lý nợ xấu mà vẫn đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn. Ngoài ra, các NH để đảm bảo được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% theo quy định thì phải tăng vốn tự có hoặc giảm thiểu tốc độ tăng tổng tài sản có rủi ro. Thường thì các NH sẽ chọn tăng vốn thay vì giảm tổng tài sản, giảm tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng quy mô. Việc tăng vốn điều lệ sẽ là “gối đệm” cho NH xử lý nợ xấu nhưng vẫn duy trì được tỷ lệ an toàn vốn 8%.