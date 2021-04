Ngân hàng số AB Ditizen: Dùng theo số điện thoại chỉ với 0 đồng phí dịch vụ

Hiện nay, người dùng muốn sử dụng AB Ditizen sẽ không cần đến quầy giao dịch mà vẫn có thể mở mới tài khoản ngân hàng số chỉ với 5 thao tác đơn giản; có thể tạo số tài khoản ngân hàng bằng chính số điện thoại và được miễn phí sử dụng dịch vụ trong suốt năm 2021.

Cụ thể, ứng dụng ngân hàng số AB Ditizen vừa được tích hợp thêm tính năng định danh khách hàng điện tử tự động toàn diện - eKYC, cho phép khách hàng làm thủ tục đăng ký mở tài khoản 100% trực tuyến ngay trên ứng dụng mà không cần trực tiếp đến quầy giao dịch. Giải pháp này vừa đem lại sự tiện lợi cho người dùng, vừa đảm bảo tính an toàn thông tin cao vì chỉ với 5 thao tác đăng ký đơn giản trong vòng 5 phút thực hiện thông qua các thiết bị điện tử là đã có một tài khoản mới.

Đặc biệt nhất, hàng loạt dịch vụ tài chính online thiết yếu, bao gồm cả phí duy trì tại ngân hàng số AB Ditizen đều sẽ được phục vụ miễn phí cho đến hết ngày 31.12.2021 trong chương trình FREE ALL IN AB Ditizen của ABBANK. Thông qua đó, các công dân số AB Ditizen có thể thoải mái thực hiện các giao dịch chuyển tiền (bao gồm chuyển tiền trong ABBANK và chuyển tiền liên ngân hàng) với đa dạng hình thức như qua số tài khoản, số điện thoại, mã QR code... một cách nhanh chóng, an toàn và không phải lo lắng về phí.