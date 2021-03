Ngân hàng 'trúng đậm' từ dịch vụ bảo hiểm

Doanh thu phí bảo hiểm đạt tốc độ tăng trưởng hằng năm là 34% tính từ năm 2014 - 2020 và MSB luôn nằm trong top 10 doanh số của thị trường Bancassurance. Riêng doanh thu thuần từ bảo hiểm nhân thọ năm 2020 tăng trưởng hơn 2 lần so với năm 2019. Tỷ lệ duy trì hợp đồng năm 2 tại MSB luôn nằm trong nhóm cao trên thị trường, đạt trên 80%.

Hai bên đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh số dịch vụ bảo hiểm đạt mức bình quân khoảng 30%/năm. Tỷ lệ thu thuần từ bảo hiểm có thể chiếm 30 - 40% trong tổng doanh thu từ phí dịch vụ đối với NH bán lẻ. Lĩnh vực này sẽ là yếu tố dẫn dắt cho các khoản lợi nhuận từ dịch vụ cho NH trong thời gian tới, khi các mảng thu từ phí khác có khả năng thu hẹp do thị trường ngày càng cạnh tranh hơn.

Ngon ăn nên ngày càng có nhiều thương vụ hợp tác giữa NH và bảo hiểm. Các nhà băng cũng ghi nhận những khoản thu nhập khá lớn đến từ dịch vụ này. Chẳng hạn, thu nhập từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm mang về cho MB trong năm 2020 gần 5.850 tỉ đồng, tăng hơn 39% so với năm 2019 và thu từ kinh doanh bảo hiểm chiếm hơn 71% tổng thu nhập dịch vụ của MB. Thu nhập từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm tại VPBank cũng chiếm tỷ trọng cao nhất trong khoản thu từ hoạt động dịch vụ trong năm 2020, với hơn 2.575 tỉ đồng.

Là một trong những NH có thỏa thuận độc quyền hợp tác lớn, lãi thuần hoạt động dịch vụ này của Vietcombank năm 2020 tăng 53,4% so với 2019, đạt 6.608 tỉ đồng. Mức tăng đột biến nhờ vào phí Bancassurance trả trước trong quý 4/2020 từ thỏa thuận độc quyền ký kết với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam, lên gần 1.500 - 1.800 tỉ đồng. Ở các nhà băng khác, Bancassurance đóng góp hơn 41% nguồn thu của VIB trong năm qua, thu nhập từ dịch vụ hoa hồng bảo hiểm đạt trên 1.217 tỉ đồng, tăng 9,5% so với 2019, ghi nhận mức tăng trưởng liên tục trong 4 năm qua. Thu nhập phí bảo hiểm của Eximbank trong năm 2020 được đánh giá là mảng then chốt, mang lại cho NH này 112 tỉ đồng, tăng trưởng 23%, góp phần đưa mức tăng trưởng thu nhập dịch vụ năm 2020 lên 20%, tăng cao nhất trong 4 năm gần đây.