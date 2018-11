Ngân hàng “xoay” vốn cho vay cuối năm

Theo báo cáo của NHNN gửi Quốc hội mới đây, tính đến đầu tháng 10, tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống ở mức 9,89% so với cuối năm ngoái, thấp hơn khá nhiều so với mức tăng của cùng kỳ năm trước là 11,73%. Nếu so với chỉ tiêu kế hoạch TTTD cả năm 2018 mà NHNN đưa ra là 17% thì dư địa tăng trưởng chung vẫn còn nhiều.

Trước đó, từ tháng 8, NHNN đã ra chỉ thị tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng và chất lượng tín dụng của toàn hệ thống cũng như từng tổ chức tín dụng theo đúng mục tiêu, định hướng đề ra; không xem xét, điều chỉnh tăng chỉ tiêu TTTD (trừ trường hợp đặc biệt, như một số NH thương mại tham gia tái cơ cấu trong năm 2018 đối với các tổ chức tín dụng yếu kém). Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên... Thế nhưng với nhu cầu vay vốn cuối năm của nền kinh tế thì các chuyên gia đều cho rằng có thể sẽ phải điều chỉnh lại chỉ tiêu cho một số NH là điều cần thiết.