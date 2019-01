VietABank vinh dự nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam

Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Hội An là chi nhánh ngân hàng TMCP đầu tiên khai trương hoạt động tại địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau 15 năm thành lập và phát triển, VietABank Hội An đã có những bước phát triển vượt bậc về kết quả kinh doanh và mở rộng mạng lưới PGD. Khởi đầu chỉ với 1 điểm giao dịch và 10 nhân sự nhưng sau 15 năm hoạt động, VietABank Hội An đã phát triển thêm 5 phòng giao dịch tại các địa bàn kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Nam, trải dài từ Hội An, Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình và Tam Kỳ.

Thực hiện đúng định hướng chiến lược kinh doanh của ngân hàng tại khu vực miền Trung, VietABank Hội An đã và đang hoạt động hiệu quả và an toàn, cung cấp nhiều dịch vụ ngân hàng với các tiện ích đa dạng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Thương hiệu Ngân hàng Việt Á đã khẳng định được vị thế trên thị trường tài chính tại khu vực miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Buổi lễ kỷ niệm 15 năm thành lập VietABank Hội An có sự hiện diện các lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, lãnh đạo TP.Hội An. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hảo - Tổng giám đốc VietABank đánh giá cao kết quả hoạt động và ghi nhận sự nỗ lực của tập thể CBNV VietABank Hội An. Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam là minh chứng cho những nỗ lực của VietABank Hội An trong thời gian qua. VietABank Hội An có được kết quả như ngày hôm nay là do đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, lãnh đạo TP.Hội An cũng như sự tin tưởng và đồng hành của đông đảo khách hàng. VietABank cam kết sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, hoạt động hiệu quả, an toàn, tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kết thúc năm 2018, Ngân hàng Việt Á đã đạt được những kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh. Tổng tài sản đạt 71.353 tỉ đồng, tăng 11 % so với năm 2017, đạt 102% kế hoạch năm 2018 do Đại hội Hội đồng cổ đông giao. Tổng huy động vốn đạt 65.388 tỉ đồng, tăng 13% so với năm 2017. Quy mô tín dụng đạt 40.811 tỉ đồng, đạt 103% kế hoạch năm 2018. Nợ xấu là 0,94%, giảm mạnh so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 188 tỉ đồng, tăng 54% so với năm 2017, đạt 101% kế hoạch năm 2018.

Hiện nay, VietABank đã và đang triển khai các sản phẩm tiết kiệm đa dạng với nhiều ưu đãi, phù hợp với nhu cầu chuyên biệt của từng khách hàng. Nhân dịp năm mới và kỷ niệm 15 năm thành lập chi nhánh, VietABank triển khai chương trình khuyến mại “Gửi tiền ngay nhận quà liền tay” với nhiều phần quà hấp dẫn và giá trị.