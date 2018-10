Ngân sách tăng nhờ dầu, bất động sản

Theo Tổng Cục thuế, tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm ước thu đạt 74,5% so với dự toán, tăng 15,4% so với cùng kỳ, đạt khá so với nhiều năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ (9 tháng năm 2017 đạt 67,9% số thực hiện cả năm, tăng 13,7% so với cùng kỳ, năm 2016 đạt 68,4%, tăng 9,2%...). Trong đó do giá dầu thô tăng khá, bình quân 9 tháng ước đạt 73,8 USD/thùng nên thu ngân sách từ dầu thô đã đạt 134% dự toán, tăng 42,5% so với cùng kỳ. Thêm vào đó, thị trường bất động sản có những khởi sắc, các địa phương tích cực đẩy mạnh các hoạt động giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất nên số thu ngân sách từ đất đai hầu hết ở các địa phương đạt khá, ước đạt 105% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nếu loại trừ dầu thô và đất đai, ước thu ngân sách 9 tháng đầu năm thấp hơn so với dự toán, bằng 68,6% dự toán, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt thấp, ước đạt 64,9% dự toán – đây là tiến độ thấp nhất trong những năm trở lại đây (9 tháng năm 2017 đạt 70,1%, năm 2016 đạt 72,7%, năm 2015 đạt 71,9%). Một số địa phương thu ngân sách thấp so với bình quân chung của cả nước (trong đó có cả những địa phương trọng điểm có điều tiết ngân sách trung ương như Hưng Yên, Cần Thơ, Hà Nội, Quảng Trị, Phú Thọ…).

Những tháng cuối năm để đảm bảo thu ngân sách vượt 5% so với dự toán, Tổng cục thuế đề nghị các cục thuế tỉnh thành triển khai nhiều giải pháp. Trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra những doanh nghiệp có rủi ro cao, tiềm năng truy thu lớn như hoạt động chuyển nhượng vốn, bất động sản, giao dịch liên kết, thương mại điện tử, khai thác khoáng sản, kinh doanh vận tải…Đồng thời tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Cơ quan thuế phối hợp với cơ quan công an trao đổi thông tin, chuyển hổ sơ cho cơ quan công an điều tra làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế và xử lý nghiêm các doanh nghiệp bỏ trốn, tẩu tán tài sản cố tình chiếm đoạt tiền thuế phải nộp vào nhà nước