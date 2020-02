Ngày đặc biệt trong năm: DOJI tặng 2 chỉ vàng cho khách hàng may mắn

Chiều ngày 2.2.2020, Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI tại DOJI Tower - Số 5 Lê Duẩn - Ba Đình - Hà Nội, ông Dương Anh Tuấn - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, đã trao giải thưởng cho khách hàng may mắn là chị Trần Thanh Trúc, thường trú tại phố Bát Sứ - quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ông Dương Anh Tuấn - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI trao 2 chỉ vàng 999.9 cho khách hàng có số thứ tự giao dịch 2020

Chia sẻ với PV, chị Trần Thanh Trúc cho biết: “Như mọi năm, dịp Thần Tài năm nay, tôi đến DOJI mua vàng để cả năm được suôn sẻ, may mắn. Không ngờ năm nay may mắn đến ngay khi tôi nhận được 2 chỉ vàng 999.9 từ DOJI với hai sản phẩm đặc biệt là Âu vàng Phúc Long và Kim Tý Phát Lộc, những sản phẩm rất hot trong mùa Thần Tài năm nay”.

Theo đại diện của DOJI: “Ngày 02.02.2020 là ngày đặc biệt có sự trùng lặp giữa ngày, tháng, năm duy nhất của năm 2020 với con số 0 và 2. Chúng ta sẽ phải chờ đến ngày 03.03.3003 thì mới có một ngày đẹp như vậy. Chính vì vậy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI đã quyết định lựa chọn khách hàng có giao dịch theo số thứ tự thứ 2020 trên toàn hệ thống để trao tặng món quà ý nghĩa này. Với quan điểm, không coi ngày Thần Tài là dịp kiếm lợi nhuận mà chủ yếu mang tính phục vụ cho nhu cầu người dân mua vàng cầu may, đúng ngày đặc biệt nhất Thiên niên kỷ 2020, DOJI dành tặng món quà tới vị khách may mắn thay lời chúc bình an, hạnh phúc, hanh thông suốt cả năm”.

Với hàng loạt siêu phẩm vàng năm Canh Tý kèm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, các trung tâm Vàng bạc Trang sức của DOJI thu hút lượng khách mua sắm đông đảo

Ngoài chương trình ý nghĩa trên, hiện tại, DOJI triển khai chương trình Mua Vàng trong ngày vía Thần Tài - Tặng khẩu trang Nhật Bản 3D cao cấp dành cho khách hàng mua hàng tại tất cả các trung tâm Vàng bạc Trang sức của DOJI tại các thành phố lớn trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, dịp Thần Tài năm nay, DOJI tung chương trình ưu đãi hấp dẫn Thần Tài Vượng Quý - Kim Khí Cầu May, áp dụng đến 3.2.2020. Theo đó, 100% khách hàng mua sắm vàng ta, Trang sức Vàng 24K hoặc quà tặng mỹ nghệ Kim Bảo Phúc sẽ được lì xì hấp dẫn.

Siêu phẩm Âu vàng Phúc Long được sản xuất bằng công nghệ 3D đỉnh cao vừa mới ra mắt của DOJI cũng được dự báo sẽ tiếp tục khuấy đảo thị trường Vàng Thần Tài năm nay

Để chuẩn bị cho ngày Thần Tài 2020, DOJI đã tung ra 280.000 sản phẩm đa dạng, tăng 30% so với dịp Thần Tài năm ngoái để đáp ứng nhu cầu của người dân.