Nghị định quảng cáo làm khó báo chí: Sớm sửa luật Quảng cáo lỗi thời

Phải hài hòa lợi ích tờ báo - bạn đọc - doanh nghiệp Ảnh: Ngọc Thắng Liên quan đến Nghị định 38/NĐ-CP, Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Quang Lợi (ảnh), Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Nhiều cơ quan báo chí, các chuyên gia đều cho rằng nếu áp các quy định xử phạt theo Nghị định 38 sẽ bóp nghẹt hoạt động quảng cáo báo điện tử. Quan điểm của Hội Nhà báo với vấn đề này như thế nào, thưa ông? Mấy ngày vừa qua, Hội Nhà báo nhận được rất nhiều ý kiến của các cơ quan báo chí, thậm chí cả hội viên Hội Nhà báo liên quan đến Nghị định 38. Hội Nhà báo đã nghiên cứu lại nghị định và có thấy mấy vấn đề: Thứ nhất, báo chí đang đứng trước những cơ hội rất lớn nhưng cũng nhiều thách thức ghê gớm, đặc biệt là nguồn thu để đảm bảo hoạt động của tòa soạn và đời sống của cán bộ, phóng viên. Nhiệm vụ làm báo cũng nặng nề hơn, báo in suy giảm, báo điện tử chưa bán được nội dung để có nguồn thu. Hiện mới chỉ 2 báo thu phí, nhưng phần thu được cũng rất ít ỏi so với công sức bỏ ra để duy trì hoạt động. Hầu hết các báo điện tử Việt Nam hiện nay cũng như các báo in có báo điện tử khá mạnh như Thanh Niên , Tuổi trẻ, Tiền phong, Lao động... chủ yếu nguồn thu từ quảng cáo chứ chưa bán nội dung. Qua đó để thấy, nguồn thu quảng cáo với báo điện tử hết sức quan trọng. Báo chí hiện nay mới chiếm được miếng bánh thị trường quảng cáo trực tuyến quá nhỏ, chỉ khoảng 20%, 80% còn lại rơi vào các nền tảng xuyên biên giới và các trang mạng xã hội. Phần thu phí, thuế của nhà nước ta với các nền tảng này còn rất nhiều khó khăn, bất cập. Thị phần dành cho báo điện tử còn quá ít ỏi, trong khi đó, các quy định được thể hiện trong Nghị định 38 đang gây những khó khăn nhất định cho nguồn thu của các cơ quan báo chí. Các tòa soạn đều thể hiện sự lo lắng nếu các điều khoản trong nghị định này được thực thi. Hội Nhà báo cho rằng, những quy định còn gây nhiều tranh cãi trong Nghị định 38 cần được bàn thảo kỹ lưỡng giữa các bộ ngành liên quan và kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền để có điều chỉnh hợp lý về thời gian và cách thực hiện. Theo ông, cần rà soát, sửa đổi bổ sung luật Quảng cáo như thế nào để tạo điều kiện cho hoạt động báo chí và quảng cáo nói chung? Luật Quảng cáo được ban hành từ năm 2012, cách đây rất lâu, các nghị định thực thi luật như Nghị định 158/2013, tới nay là Nghị định 38 đều căn cứ theo các quy định cũ trong luật Quảng cáo. Trong khi đời sống báo chí, truyền thông hiện nay đã rất khác. Vì thế, cần rà soát lại tất cả quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của báo chí, trong đó có xử phạt các vi phạm trên báo điện tử. Vậy cách làm như thế nào? Cơ bản nhất theo tôi là phải sửa đổi lại các quy định của luật Quảng cáo, để đưa ra những quy định pháp lý liên quan đến hoạt động báo chí, trực tiếp là các quy định xử phạt vi phạm quảng cáo trên báo điện tử, đảm bảo hài hòa lợi ích của 3 đối tượng quan trọng: Cơ quan báo chí cần được đảm bảo nguồn thu hợp pháp, DN quảng cáo được đảm bảo nhu cầu quảng bá sản phẩm, thương hiệu, vì nếu không được quảng cáo trên báo chí họ sẽ chạy sang các nền tảng xuyên biên giới. Nói cách khác, cần đảm bảo đồng hành gắn bó giữa báo chí - DN theo mối quan hệ win - win cùng có lợi. Đặc biệt là lợi ích của người đọc, xã hội.