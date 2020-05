Ngôi vị lớn nhất là niềm tin của người dân

Quảng Ninh, NHNN tiếp tục dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính Ngày 19.5, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố chỉ số CCHC (PAR index) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2019. Trong 17 bộ, ngành được xếp hạng chỉ số CCHC của các bộ, ngành năm 2019 thì NHNN tiếp tục đứng ở vị trí số 1 khi đạt chỉ số 95,4%, vị trí thứ 2 là Bộ Tài chính đạt 94,77%, Bộ Tư pháp đứng thứ ba với chỉ số 90,12%. Ở nhóm cuối, Bộ GTVT (chỉ số 80,53%) tiếp tục đứng chót bảng (như năm 2018); trên 1 bậc là Bộ Y tế (80,68%); Bộ TT-TT đứng thứ 15 (81,58%). Chỉ số trung bình của 17 bộ, ngành năm nay là 85,63%, tăng 2,95% so với giá trị trung bình của năm 2018. bảng xếp hạng dành cho các địa phương, tỉnh Quảng Ninh cũng tiếp tục đứng đầu, chỉ số đạt 90,09%. Hà Nội đứng thứ 2 (84,64%), nhỉnh hơn địa phương thứ 3 là Đồng Tháp 0,21%. Đứng cuối bảng từ dưới lên lần lượt là Bến Tre (73,87%), Vĩnh Long (76,61%) và Quảng Ngãi (76,86%). Chỉ số CCHC trung bình của các địa phương năm 2019 đạt 81,15%, cao hơn 4,23% so với năm trước đó. Về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 (chỉ số SIPAS 2019), 3 tỉnh, TP đứng đầu là Quảng Ninh, Hải Phòng, Cà Mau; 3 tỉnh có chỉ số thấp nhất là Bình Thuận , Đắk Lắk, Cao Bằng. Phát biểu tại buổi công bố, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhìn nhận nhiều bộ, ngành, địa phương còn chậm trễ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, thay đổi phương thức trong giải quyết thủ tục. Bên cạnh đó còn tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn, gây phiền hà cho người dân, DN nhưng không thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi trễ hẹn. “Người dân, DN khi đến cơ quan hành chính nhà nước phải được hướng dẫn cụ thể về trình tự và thủ tục, nếu công chức và cơ quan trễ hẹn ngày trả kết quả giải quyết thì phải nêu rõ lý do và xin lỗi chân thành. Xin lỗi là điều đầu tiên người cán bộ phải biết, thể hiện sự trọng dân, học dân”, Phó thủ tướng yêu cầu. Chí Hiếu