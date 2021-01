Người dân kêu cứu vì bị rác 'tấn công'

Cụ thể, theo bà Lê Thị Thu Vân, đại diện cho cư dân tại chung cư Him Lam Phú An, hiện tại khu vực chung cư Him Lam Phú An có 3.570 cư dân chưa bao gồm các cư dân khu vực xung quanh đang sinh sống tại khu vực đường Thủy Lợi , phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM. Thời gian qua, Ban quản trị lâm thời chung cư Him Lam Phú An đã nhận được rất nhiều phản ánh của cư dân sinh sống tại chung cư về trạm tập kết rác nằm trên đường Thủy Lợi hàng ngày với lượng rất lớn, nước thải từ các xe chở rác chảy ra đường, mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, mỹ quan đô thị và đặc biệt là đời sống người dân trong khu vực này.