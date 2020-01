Người dân Nghệ An đua nhau check in ‘cạnh’ các kỳ quan thế giới

Với tâm huyết kiến tạo khu đô thị kiểu mẫu hiện đại bậc nhất Nghệ An, TNR Stars Diễn Châu được đầu tư quy hoạch đẳng cấp với cảnh quan hiện đại, hòa với sắc xanh của thiên nhiên là không gian trong lành nhờ được ôm trọn bởi con sông Bùng xanh mát. Đặc biệt, Công viên Năm Châu được ví như trái tim của dự án cũng đã được trang trí đèn LED tô điểm cho các mô hình kỳ quan thế giới thu nhỏ.

Nhân dịp năm mới Canh Tý, chủ đầu tư cho trang trí thêm cho phần cổng bộ đôi tiểu cảnh Mai - Đào khổng lồ ngay cổng dự án, hứa hẹn nơi đây sẽ là địa điểm “check in” được nhiều người dân yêu thích.

Từ ngày 16.1 - 8.2.2020, chủ đầu tư đưa ra chương trình “Check in liền tay - nhận ngay quà khủng cùng TNR Stars Diễn Châu” với nhiều phần quà hấp dẫn. Theo đó, 100 khách hàng check in đầu tiên sẽ được nhận 100 phần quà vàng. Ngoài ra là nhiều phần quà dành cho khách hàng may mắn với giá trị lên đến 15.000.000 đồng.

TNR Stars Diễn Châu có tổng diện tích quy hoạch hơn 9 ha. Bên cạnh không gian cảnh quan, dự án còn xây dựng các công viên hội chợ quy mô lớn, khu ẩm thực dân gian, trung tâm dịch vụ thương mại và chợ dân sinh phục vụ những nhu cầu nhỏ nhất và cơ bản nhất hằng ngày cho cư dân…