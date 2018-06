Người nước ngoài tranh thủ tậu nhà New Zealand trước khi luật mới có hiệu lực

Theo Bloomberg, tại thị trấn nghỉ mát South Island ở Queenstown, khoảng 10% các đợt chuyển nhà trong quý 1/2018 là của những người không có quốc tịch New Zealand hoặc thị thực cư trú. Cơ quan thống kê New Zealand (Statistics New Zealand) cho biết hôm nay 7.6 rằng con số trên gần gấp đôi số liệu tỷ lệ ba tháng trước.



Ở Auckland, tỷ lệ tăng trong quý thứ nhì liên tiếp, leo lên đến 19% tại một số vùng ngoại ô của thành phố lớn nhất đất nước. Chính phủ mới của New Zealand đã và đang cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng nhà đất đắt đỏ bằng một loạt biện pháp, trong đó có việc cấm nhà đầu cơ nước ngoài mua nhà ở. Đề xuất của chính phủ vẫn đang chờ được thông qua và hiện vẫn chưa thành luật.

Ảnh: Bloomberg Những người không phải cư dân New Zeland tăng tốc mua, chuyển nhà

“Tư vấn về sửa đổi luật đầu tư nuốc ngoài có thể là yếu tố khiến hoạt động chuyển giao nhà cho người không phải là công dân hoặc cư trú ở New Zealand tăng lên”, giám đốc thống kê tài sản Melissa McKenzie tại Statistics New Zealand cho hay.

Nhu cầu bất động sản và chuyện thiếu hụt nguồn cung khiến giá trị nhà đất tăng vọt trong 6 năm qua, dù quy định của ngân hàng trung ương về việc cho vay làm chậm lạm phát giá nhà xuống từ mức cao hai chữ số. Giá cả trên toàn quốc tăng 6,9% trong tháng 5 năm nay so với cách đây một năm, theo dữ liệu của Quotable Value.

Dù thế, giá trung bình ở Queenstown vẫn tăng 9,6% lên 1,15 triệu đô la New Zealand, tương đương 810.000 USD, khiến giá nhà ở khu vực này là đắt đỏ nhất bên ngoài Auckland. Trên toàn quốc, chỉ hơn 3% số đợt chuyển nhà được ghi nhận trong quý 1/2018 là của những người không phải là công dân. Số liệu chuyển nhà này được Statistics New Zealand ghi nhận và công bố lần đầu tiên.