Người trẻ mua nhà, mua cả không gian sống

Câu chuyện mua nhà, mua cả ước mơ

Người ta thường nhắc đến câu chuyện “an cư, lạc nghiệp” với cột mốc trưởng thành cùng nhiều nỗi lo âu. Hai từ “thành công” và “ổn định” khiến nhiều người trăn trở. Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống, động lực mua nhà chính là “tay vịn” tinh thần giúp nhiều bạn trẻ hiện đại cảm thấy bớt chông chênh và thêm niềm tin tiến bước. Với đôi vợ chồng trẻ, “ngôi nhà chung đầu tiên” như cột mốc trưởng thành của hai người, mở ra cuộc hành trình mới mà nay ta không còn một mình.

Ngoài vấn đề về tài chính, trước đây, gia đình trẻ ưu tiên chọn nhà với những tiêu chí nội thành, đông vui, nhộn nhịp… thì sau dịch Covid-19, họ lại mong muốn tổ ấm là nơi mang đến giá trị cảm xúc cùng năng lượng trong cuộc sống. Ngày càng nhiều gia đình trẻ chú trọng đến chất lượng xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, môi trường sống gần gũi thiên nhiên, có nhiều không gian vận động…

Nhiều người chọn đưa gia đình "ly tâm" ra đô thị vệ tinh vùng giáp ranh với mong muốn thoát được sự ngột ngạt, tận hưởng không gian xanh tươi của thiên nhiên để cân bằng cuộc sống. Họ hy vọng với số tiền bỏ ra tương đương với một căn chung cư tầm trung tại TP.HCM là có thể sở hữu nhà tại những dự án chất lượng, nhiều không gian để tham gia các hoạt động thể dục, kết nối cộng đồng.

Các điểm đến như TP.Tân An (Long An), TP.Thuận An, TP.Dĩ An (Bình Dương), Đồng Nai… trở thành lựa chọn phổ biến. Điều này giải quyết bài toán giá nhà TP.HCM đang leo thang. Đặc biệt, với cơ sở hạ tầng hiện đại, hệ thống dịch vụ tiện ích đa dạng, hoàn thiện, TP.Tân An đang là nơi an cư lý tưởng dành cho nhiều gia đình trẻ.

Sở hữu tổ ấm đầu tiên chuẩn “Nhật”, bạn đã sẵn sàng?

Bên cạnh vị trí, giá cả, hệ thống tiện ích nội khu và chất lượng cũng góp phần tạo nên “gu” chọn nhà của người trẻ. Nhật Bản được xem là một trong những chuẩn mực sống của thế giới. Kiến trúc, phong cách, tiêu chuẩn, quy tắc khắt khe, giá trị tích cực cùng những triết lý cân bằng của không gian sống chuẩn Nhật được đông người Việt ưu chuộng.

Anh Ngọc Tuấn (kỹ sư, 31 tuổi), sau nhiều năm học tập, làm việc tại Nhật Bản, chia sẻ: “Vì nhớ và muốn được ở gần gia đình, tôi quyết định trở về Việt Nam sinh sống. Tuy nhiên, tôi vẫn mong muốn được sống trong các khu nhà ở biệt lập chan hòa, gần gũi thiên nhiên như ở Nhật”.

Không gian xanh, tiện ích hiện đại tiêu chuẩn quốc tế là tiêu chí lựa chọn nơi ở phù hợp của gia đình trẻ

Theo anh Tuấn, hiện đại nhưng riêng tư, hòa hợp với thiên nhiên là tiêu chí lựa chọn không gian sống của gia đình anh khi trở về Việt Nam. Dự án Taka Garden Riverside Homes tại TP.Tân An (Long An) do Cát Tường Group phát triển là dự án hiếm hoi tạo ấn tượng cho anh bởi thiết kế cảnh quan theo tiêu chuẩn Nhật Bản, không gian xanh thoáng mát, tiện ích thông minh. Tại đây, mỗi cư dân được coi là mảnh ghép kiến tạo không gian sống chuẩn mực, cộng đồng văn minh.

Dự án là khu nhà ở biệt lập nằm ngay khu dân cư hiện hữu trung tâm TP.Tân An. Dự án được quy hoạch thiết kế bởi Ardor Architects - Top 10 công ty kiến trúc hàng đầu Việt Nam, khéo léo mang yếu tố thiên nhiên vào công trình; đồng thời lấy cảm hứng phong cách tối giản, giúp không gian trở nên yên bình. Các căn nhà được sử dụng vật liệu tinh tế, gần gũi thiên hòa quyện cùng các gam màu sáng và trung tính như trắng, xám, be,…

Bên trong nhà mẫu tại dự án Taka Garden Riverside Homes với thiết kế tối giản, hiện đại

Taka Garden Riverside Homes sở hữu giá bán hợp lý phù hợp khả năng tài chính của người trẻ. Với mức giá chỉ trên 2 tỉ đồng, thanh toán từ 750 triệu đồng (30% giá trị sản phẩm), khách hàng đã có cơ hội sở hữu căn nhà phố. Ngân hàng Vietcombank cam kết cho vay từ 70~90% giá trị tài sản, thời gian vay đến 20 năm cũng giúp khách hàng trẻ giải quyết bài toán tài chính.

Đây là một trong số ít dự án đáp ứng cả 3 yếu tố theo xu hướng chọn không gian sống của người trẻ: thuộc khu vực giao thông thuận tiện, vừa túi tiền và tiện ích mong đợi. Với lựa chọn này, gia đình trẻ có tổng thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng dễ dàng trở thành chủ nhân của căn nhà hiện đại tiện nghi, được sống trong không gian, môi trường tiêu chuẩn Nhật.