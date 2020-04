Người trồng chuối thiệt hại kép

Gia đình bà Phan Thị Nhung (xã An Lĩnh) trồng 2 ha chuối, nắng hạn kéo dài đã làm năng suất giảm đến 3/4 so trước đây. Bà Nhung buồn rầu: “Trước đây, thời tiết thuận lợi, trung bình một buồng có 10 nải, nặng đến 20 kg, với giá bán từ 10.000 - 12.000 đồng/kg thì một buồng chuối thu được 200.000 - 240.000 đồng. Vậy mà nay mỗi buồng chuối chỉ ra 5 nải và mỗi nải chuối chỉ nặng 1 - 1,5 kg nên buồng nặng nhất cũng chỉ được 8 kg. Trong khi giá chuối hiện nay chỉ 4.000 - 5.000 đồng/kg nên tính ra, mỗi buồng chuối chỉ bán được 40.000 đồng”.

Theo Phòng NN-PTNT H.Tuy An, do ảnh hưởng của nắng nóng, khô hạn kéo dài đã làm cho 1.425 ha chuối tập trung tại các xã An Lĩnh, An Xuân và An Thọ bị hư hại. Trong đó, có 1.250 ha hư hại từ 70% trở lên, không còn khả năng cho trái hoặc duy trì sinh trưởng. Nông dân phải chặt chuối, tận dụng phần thân làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, hoặc lột lấy bẹ phơi khô để bán cho các thương lái mua làm nguyên liệu phục vụ sản xuất các mặt hàng thủ công.