Nguy cơ dừng hoạt động, VNR xin hỗ trợ khẩn cấp 800 tỉ đồng

Theo đó, DN này xin vay 800 tỉ đồng không tính lãi nhằm bổ sung cho nguồn vốn lưu động đang bị hụt để duy trì dòng tiền hoạt động, tránh nguy cơ dừng hoạt động của đơn vị.

“Vì vậy, VNR kiến nghị Chính phủ gói hỗ trợ khẩn cấp bao gồm cấp hạn mức tín dụng 800 tỉ đồng vay ưu đãi không tính lãi để bổ sung cho nguồn vốn lưu động và đề nghị có chính sách hỗ trợ cho 13.000 lao động đang bị mất và thiếu việc làm”, ông Minh cho hay. VNR cũng kiến nghị được giảm phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư cho năm nay và các năm tiếp theo; đồng thời miễn, giảm, giãn thời gian thu tiền thuê sử dụng đất cho các doanh nghiệp vận tải đường sắt cho năm 2021.

Cũng theo báo cáo, tổng doanh thu 5 tháng đầu năm của ngành đường sắt chỉ đạt 1.114,1 tỉ đồng, bằng 81,6% so với cùng kỳ và chỉ bằng 60,1% so với 5 tháng đầu năm 2019 khi chưa bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong tháng 5 vừa qua, tổng số đoàn tàu khách bãi bỏ là 393 đoàn; trong đó, số đoàn tàu Thống nhất là 38 đoàn, số đoàn tàu khách địa phương là 355 đoàn, do chính sách quy định hạn chế của nhiều địa phương. Việc cắt giảm chạy tàu khách trên tất cả các tuyến đường sắt cũng khiến 1.169 lao động bị hoãn hợp đồng và 136 lao động phải nghỉ không lương.