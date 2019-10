Nhà đầu tư Việt tìm kiếm điều gì vượt lên ‘lợi nhuận’?

Cùng chúng tôi đi tìm lý do khác cho các quyết định đầu tư của họ.

Những ngày cuối thu lộng gió ở Đà Nẵng, nữ Giám đốc KD của một dự án tổ hợp khách sạn 5 sao kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện đầy cảm hứng khi bắt tay làm dự án này.

“Tôi vẫn nhớ khi vào Đà Nẵng, muốn đi in một cái decan trắng để dán lên file làm sai và lúc đó đã 10h đêm, không một chỗ nào mở cửa mà anh lái taxi vẫn nhiệt tình chở tôi địa chỉ để tìm ra được cửa hàng đó. Tiền taxi chỉ 5 chục ngàn nhưng tôi sẵn sàng trả 200 ngàn bởi vì mình thực sự cảm thấy người ta đối với mình hơn tiền bạc rất nhiều. Cũng như ban lãnh đạo, tôi rất yêu Đà Nẵng vì con người ở nơi đây, chân thật và cởi mở. Đó cái chất riêng biệt của Đà Nẵng”, Giám đốc kinh doanh dự án chia sẻ.

Chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết xây dựng Wyndham Soleil Danang

“Chỉ có tình yêu với con người, thiên nhiên Đà Nẵng, những nhà đầu tư như chúng tôi mới sẵn sàng đầu tư dự án tầm cỡ như vậy ở một thành phố không phải là quê hương, bản quán của mình.

Cũng như chủ đầu tư, mà những doanh nhân trong nước, đến từ nhiều thành phố khác nhau cũng lựa chọn Đà Nẵng là nơi họ mong muốn đầu tư dù mỗi người đều có những lý do khác nhau.

Anh Phạm Nghiêm Xuân Bình – Giám đốc tài chính tại một tập đoàn, người vừa quyết định mua 1 căn hộ Wyndham Soleil Danang cho biết, anh rất thích đầu tư BĐS nghỉ dưỡng, bởi theo anh đây một sản phẩm đầu tư sẽ rất “hot” trong tương lai.

“Tôi tin tưởng lựa chọn đầu tư căn hộ tại vì vị trí dự án rất đẹp, vị trí mà sau này sẽ không còn có được nữa, mà người ta hay gọi đó là vị trí “vàng”, anh Bình nhấn mạnh.

“Đẳng cấp cao của dự án tạo cơ hội để tôi được giao lưu học hỏi nhiều người tài trong cộng đồng. Wyndham Soleil Đà Nẵng. Họ luôn luôn có điều gì đó để mình học hỏi”, anh Bình nói và cho biết anh cũng đã có dịp gặp gỡ và nói chuyện với anh Nguyễn Kháng Chiến - chủ đầu tư Wyndham Soleil và anh xem đó là một “cơ duyên”. Anh tin tưởng vào tầm nhìn của chủ đầu tư nên đã quyết định chọn căn hộ tại đây.

Còn với chị Nguyễn Thị Liên, một doanh nhân tại Quảng Bình thì giá trị bền vững của dự án có ý nghĩa chủ đạo trong mỗi quyết định đầu tư của chị.

Là bà chủ của nhà hàng được kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế, đẹp bậc nhất Quảng Bình, vận hành và quản lí một chuỗi spa, chị Liên bén duyên với đầu tư BĐS từ 2011. “Thời gian đó, tôi đầu tư đất dự án, đất có diện tích rộng để làm nhà hàng, khách sạn, song chủ yếu ở Đồng Hới. Còn với Đà Nẵng, Tôi nhìn thấy cơ hội ở thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam, Châu Á này”.

Chị Nguyễn Thị Liên, tin tưởng vào giá trị bền vững của dự án Wyndham Soleil Danang

Ở Đà Nẵng - một vùng đất đẹp và nên thơ sẽ có một ngôi nhà thứ 2 của chị Liên để chị hãnh diện giới thiệu với bạn bè và đồng nghiệp và đặc biệt, để hai cậu con trai hiểu rằng: “Đây là món quà mà mẹ dành tặng cho tương lai”. Chị chia sẻ thêm rằng, chị cũng mong muốn mang đến cho bố mẹ mình một trải nghiệm mới, nhẹ nhàng thanh thản và hạnh phúc, đó cũng là một trải nghiệm đáng giá.

Sinh ra và lớn lên ở Vinh (Nghệ An), Golfer Thái Trung Hiếu là đại diện trong 4 tuyển thủ quốc gia đi thi ASIAD nói với chúng tôi rằng, thời điểm hiện tại anh vẫn đang phấn đấu kiếm ra tiền, nhưng kiếm tiền một cách vừa phải. Bởi với anh, đầu tư không phải lợi nhuận là trên hết mà là đầu tư cho trải nghiệm, đam mê của bản thân. Anh coi những nơi nghỉ dưỡng là ngôi nhà thứ 2 ở một nơi xa khác hẳn với ngôi nhà của mình.

Golfer Thái Trung Hiếu lựa chọn mua căn hộ tại Wyndham Soleil Danang làm nơi nghỉ dưỡng cho bản thân và gia đình

Golfer cũng quyết định chọn đầu tư căn hộ tại Wyndham Soleil Danang. “Khi đi nghỉ dưỡng khác hoàn toàn với nhà mình về không khí, thiết kế phòng ốc, nó như thiên đường mình mơ ước. Gọi là nuông chiều bản thân cũng đúng, nhưng tôi thích cảm giác được nghỉ ngơi, tránh xa khỏi những xô bồ của cuộc sống ở những nơi dịch vụ 5 sao, những không gian bên biển. Tôi coi đó là sự đầu tư cho chính bản thân mình”, anh Thái Trung Hiếu nói.

Có lẽ, không chỉ các nhà đầu tư chọn Wyndham Soleil Danang đều có một lý do khác, mà chính chủ đầu tư Wyndham Soleil Danang cũng chọn làm dự án này vì một lý do khác, lý do khiến họ cảm thấy hạnh phúc và tự hào.