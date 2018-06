Nhân viên chạy tàu chính thức bị cấm sử dụng smartphone

Tổng công ty Đường sắt VN (VNR) vừa ban hành văn bản chính thức yêu cầu các đơn vị trực thuộc và người đại diện phần vốn tại các công ty cổ phần triển khai các biện pháp siết chặt kỷ cương an toàn chạy tàu, phòng ngừa mất an toàn do chủ quan.

tin liên quan Cấm nhân viên đường sắt dùng điện thoại thông minh Theo đó, VNR yêu cầu các đơn vị tiến hành ngay trình tự, thủ tục bổ sung vào quy định nội bộ của đơn vị nội dung: Không được sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng trong quá trình lên ban đối với một số chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu (chỉ cho phép sử dụng điện thoại thông thường) gồm: lái tàu, phụ lái tàu; nhân viên điều độ chạy tàu tuyến, nhân viên điều độ chạy tàu ga; trực ban chạy tàu ga; trưởng dồn; nhân viên gác ghi; nhân viên ghép nối đầu máy, toa xe; nhân viên tuần đường, cầu, hầm, gác chắn; nhân viên gác đường ngang, cầu chung. Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng Ban An ninh - ATGT của VNR cho biết qua phân tích, kết luận nguyên nhân gây ra loạt tai nạn đường sắt thời gian qua phần lớn do nhân viên vi phạm kỷ luật, trong đó có trường hợp thiếu tập trung xuất phát từ việc sử dụng thiết bị công nghệ. Người lao động làm việc riêng trong lúc lên ban như: chơi game, tham gia mạng xã hội trên điện thoại thông minh, máy tính bảng… dẫn đến sao nhãng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Vì vậy, để hạn chế nguy cơ tiềm ẩn mất tập trung trong công việc khi lên ban của người lao động, Tổng công ty Đường sắt VN yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm đảm bảo ATGT đường sắt từ ngày 1.6 - 31.8. Tăng cường kiểm tra, đặc biệt là ban đêm, ngày nghỉ, thời gian chạy tàu cao điểm.

Các đơn vị tổ chức ký cam kết với người lao động đơn vị, đặc biệt là các chức danh trực tiếp phục vụ chạy tàu và các chức danh liên quan đến công tác an toàn chạy tàu về việc thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm trên. Cam kết không để xảy ra tai nạn hoặc sự cố chạy tàu có tính chất nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan; Cam kết thực hiện nghiêm túc công việc trong khi lên ban, không vi phạm: uống rượu bia, chơi cờ bạc, bỏ nhiệm sở.