Nhật Bản tài trợ chương trình Khởi nghiệp tăng tốc

NINJA (viết tắt của Next INnovation with JApan) là một sáng kiến tăng tốc và đổi mới khởi nghiệp toàn cầu do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ. Việt Nam là quốc gia ASEAN đầu tiên triển khai chương trình này.

Không ràng buộc về vốn sở hữu, chương trình dành cho các sinh viên đại học, doanh nhân có nhiều hoài bão và các công ty khởi nghiệp (startup) giai đoạn đầu (giai đoạn ươm mầm và giai đoạn hạt giống) tham dự. Từ đó, ban tổ chức sẽ chọn ra 30 đội cuối cùng và ươm tạo chi tiết từ giai đoạn hình thành, kiểm định cho tới gọi vốn thành công và phát triển, mở rộng ra tầm khu vực, quốc tế.

Chương trình nhằm mục đích trang bị cho các bạn trẻ khởi nghiệp có những kỹ năng bổ trợ cần thiết, mạng lưới kết nối kinh doanh và khả năng tiếp cận vốn trong giai đoạn phục hồi kinh tế hậu Covid. Qua đó, tìm kiếm các startup và đội nhóm có những giải pháp sáng tạo phù hợp với 6 trong số các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (UN SDGs), gồm có: xoá đói giảm nghèo; sức khoẻ và hạnh phúc; giáo dục chất lượng; năng lượng sạch và giá rẻ; công nghiệp; đổi mới và cơ sở hạ tầng; hành động vì khí hậu.

Chương trình được thực hiện dưới sự hợp tác với NTUitive Pte Ltd, công ty đổi mới doanh nghiệp trực thuộc Trường đại học kỹ thuật công nghệ Nanyang (Singapore) và các đối tác tại Việt Nam, gồm có: Saigon Innovation Hub (SIHUB); Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc Gia TP.HCM (ITP) và Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao (SHTP-IC).

Cổng đăng ký tham gia chương trình đã mở và sẽ kéo dài tới hết ngày 16.10.2020. Địa chỉ truy cập https://www.jicaninjaasia.com hoặc liên hệ email: admin@jicaninjaasia.com.