Nhiều chỉ tiêu kinh doanh Nam A Bank năm 2019 vượt kế hoạch

Năm 2019, Nam A Bank ghi nhận nhiều kết quả kinh doanh tích cực, khẳng định sự phát triển bền vững và ổn định của ngân hàng. Cụ thể, tính đến ngày 31.12.2019, các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng của Nam A Bank có sự tăng trưởng tốt như: Tổng tài sản đạt 94,657 tỷ đồng (tăng 26,0% so với năm 2018, đạt 110% kế hoạch); Huy động vốn thị trường 1 đạt 75,157 tỷ đồng ( tăng 32,2% so với năm 2018, đạt 104% kế hoạch); Dư nợ cho vay thị trường 1 đạt 67,546 tỷ đồng (tăng 32,9% so với năm 2018, đạt 113% kế hoạch)…

Để đạt được những kết quả kinh doanh tích cực này, thời gian qua Nam A Bank đã không ngừng nỗ lực trong việc “số hóa” ngân hàng, gia tăng tiện ích sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. Trong đó, nổi bật là ra mắt không gian giao dịch số với nhiều trang thiết bị ưu việt, đặc biệt là “trình làng” robot OPBA. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới của ngân hàng khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo -AI vào sản phẩm dịch vụ, hướng đến chất lượng dịch vụ 5 sao. Đây cũng là đòn bẩy để Nam A Bank chuyển đổi mô hình ngân hàng truyền thống sang đa không gian giao dịch trên hợp kênh ứng dụng, gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường tài chính, phát triển bền vững cũng như góp phần tạo ra những “làn sóng” công nghệ mới của thời đại 4.0.