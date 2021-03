Nhiều yêu cầu cao về phòng cháy chữa cháy trong xây dựng

Tuân thủ quy định mới về phòng cháy chữa cháy

Đại diện Bcons phân tích rằng, theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư (QCVN 04: 2019/BXD) được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư 21/2019/TT-BXD ngày 31.12.2019, có hiệu lực từ 1.7.2020, đã đưa ra nhiều yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho nhà chung cư.

Cơ quan quản lý đang kiểm tra hệ thống PCCC tại dự án Bcons đầu tư

Đối với mục tiêu đảm bảo phòng cháy chữa cháy, QCVN 04: 2019/BXD có nhiều yêu cầu mới trong thiết kế để đảm bảo yếu tố giải phóng con người khỏi hiện trường nhanh chóng khi có sự cố. Điều này được nói rõ ngay tại khoản 2.9.2.2 của phần 2 về Quy định kỹ thuật.

Đó là, đối với nhà có chiều cao từ 75 - 100m, phải được “phân chia thành các khoang cháy theo chiều cao, với chiều cao mỗi khoang không lớn hơn 50m. Các khoang cháy phải được ngăn cách với nhau bằng một sàn ngăn cháy có giới hạn chịu lửa tối thiểu REI 150 hoặc bằng một tầng kỹ thuật với kết cấu chịu lực theo phương ngang (sàn và trần) có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 90”. Như vậy, để đáp ứng quy định, chủ đầu tư phải đầu tư thêm 1 hệ thống thang máy PCCC nhằm đáp ứng cao về khả năng thoát nạn khi có sự cố.

Còn, tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành ngày 6.4.2020 thay thế quy định QCVN 06:2010/BXD, cũng quy định chi tiết hơn các yêu cầu kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy. Để đạt được mục tiêu tăng khả năng thoát nạn cho người sinh sống ở các căn hộ góc (những căn hộ có vị trí sát ngoài tường), QCVN 06:2020/BXD yêu cầu “Cửa ra vào của các căn hộ này đến lối ra thoát nạn gần nhất không được vượt quá 12m. Khi cửa được bố trí ở giữa các buồng thang bộ không nhiễm khói thì khoảng cách này không được vượt quá 20m”, như vậy là khoảng cách rút ngắn hơn so với tiêu chuẩn cũ (cũ là 25m).

Cũng theo phân tích của đại diện Bcons, để đáp ứng các quy định về phòng cháy chữa cháy mới, chủ đầu tư dự án nhà cao tầng phải tính toán lại thiết kế, theo đó dành ra một diện tích không nhỏ cho các hạng mục phòng cháy chữa cháy. Nếu xét về lợi ích thì chủ đầu tư sẽ bị thiệt nhưng ngược lại người dân sinh sống ở chung cư mới sẽ rất an tâm vì các phương án phòng cháy chữa cháy được tăng cường và khoa học hơn.

Bcons Plaza tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong xây dựng

Đối với các dự án của Bcons đầu tư và phát triển luôn tuân thủ các quy định. Theo đó, Bcons Plaza được xây dựng theo thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng mới nhất. Dự án gồm 4 khối nhà cao 28 tầng, tọa lạc ngay mặt tiền đường Thống Nhất được quy hoạch rộng 32m², thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đến đầu tháng 3.2021 này, công trình Bcons Plaza đang trong giai đoạn thi công hạng mục phần hầm.

Hình ảnh thực tế tại công trường Bcons Plaza ngày đầu tháng 3.2021

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về Xây dựng là điều mà Bcons luôn tuân thủ. Bởi, cung cấp các sản phẩm chất lượng, công trình an toàn, cũng như chất lượng là một trong những vấn đề được Bcons đặt lên hàng đầu và cam kết với khách hàng. Điển chứng cho điều này có thể điểm qua các dự án mà Bcons đã và đang triển khai, đó là cam kết đúng về tiến độ xây dựng, bàn giao.

Thậm chí, Bcons Suối Tiên được bàn giao cho khách hàng sớm hơn 3 tháng so với thời gian cam kết, cũng như trao sổ chủ quyền ngay sau khi nhận được căn hộ. Và, kỳ tích tiếp tục được đội ngũ xây dựng Bcons lặp lại tại Bcons Miền Đông khi công trình sẽ tiến hành bàn giao căn hộ trong tháng 3.2021 này, trong khi theo cam kết của Bcons với khách hàng trước đó là sẽ bàn giao nhà vào quý 2/2021.

Vị trí tiện cho cả an cư và đầu tư sinh lợi lâu dài

Với uy tín cao và chuẩn chỉnh trong hành động, khách hàng có thể an tâm để lựa chọn các sản phẩm mà Bcons phát triển và đầu tư. Ở thời điểm đầu năm 2021 này, Bcons đang giới thiệu ra thị trường các căn hộ Bcons Plaza, đây là dự án đang được thị trường đánh giá cao về ưu điểm như vị trí đắt giá khi nằm ngay khu vực cửa ngõ của Dĩ An với thành phố Thủ Đức; thiết kế hiện đại, trẻ trung theo chuẩn riêng cho cộng đồng tri thức.

Các căn hộ Bcons Plaza có giá từ 1,5 tỉ đồng, mức giá thành đang cạnh tranh nhất khu vực. Khách vay sở hữu căn hộ còn được Ngân hàng Quân Đội (MB Bank) hỗ trợ gói vay, và được Bcons hỗ trợ 100% lãi trong 18 tháng, được ân hạn nợ gốc trong vòng 24 tháng. Với mức giá và vị trí như vậy không chỉ phù hợp với kế hoạch an cư lâu dài mà còn là cơ hội cho đầu tư sinh lợi.