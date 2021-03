Những lý do các nhà đầu tư không thể bỏ lỡ The Happy Home

The Happy Home sở hữu nhiều ưu điểm và lợi thế nổi bật giữa thị trường bất động sản nhộn nhịp của tỉnh Bình Phước.

Vị trí đắc địa, tạo lợi nhuận lâu dài

The Happy Home được quy hoạch tại khu phố 5, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, giáp với đường quy hoạch vành đai lộ giới 28m. Có thể nói đây là vị trí thuận lợi cho việc di chuyển, ngay tại trung tâm kinh tế sầm uất của tỉnh. Thành phố Đồng Xoài - Bình Phước đang đứng trước rất nhiều cơ hội mới, vươn lên để trở thành khu vực phát triển hàng đầu phía Nam trong những năm tiếp theo. Chính nhờ điều này, The Happy Home có thể đem đến cơ hội lớn, thậm chí tạo ra lợi nhuận lâu dài đối với những chủ sở hữu sản phẩm đất nền tại đây. Dù lựa chọn làm nơi để an cư hay cho thuê lại về sau, người sở hữu cũng hoàn toàn có thể thu được nguồn lợi khổng lồ.

Thỏa mãn ước mơ ở nhà thành phố với ngân sách thích hợp

Ở nhà thành phố chắc chắn là ước mơ của rất nhiều người dân Bình Phước mong muốn được nâng cao chất lượng cuộc sống. The Happy Home chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất ở thời điểm này. Không những vậy, khách hàng lựa chọn The Happy Home còn có cơ hội nhận được nhiều ưu đãi về giá mua, ưu đãi khi thanh toán... Bất cứ ai cũng có cơ hội vừa biến giấc mơ ở nhà phố thành hiện thực, vừa tiết kiệm được một khoản chi phí so với việc mua đất thành phố ở những khu vực khác.

Dự án thỏa mãn giấc mơ mua nhà thành phố cho nhiều người ở vùng quê

Nâng cao giá trị sống - đầu tư tương lai cho con trẻ

Khu dân cư The Happy Home được kiến tạo với mong muốn đem đến cho cộng đồng người dân một cuộc sống hiện đại và tiện ích hàng đầu. Không chỉ đơn thuần là nơi có thể che mưa che nắng, đây còn là chốn an cư lạc nghiệp cho mọi gia đình. Đặc biệt, thế hệ con trẻ sẽ được hưởng trọn vẹn những điều tuyệt vời nhất, được nuôi dưỡng trong một môi trường lành mạnh và hiện đại nổi bật. Khu dân cư The Happy Home được tích hợp đầy đủ các tiện ích về giáo dục, vui chơi giải trí, các tiện ích chăm sóc sức khỏe, các trang thiết bị hiện đại nâng cao chất lượng sống... Cha mẹ sở hữu nhà tại The Happy Home chính là dành cho con cái của mình một môi trường sống mới đầy chuẩn mực.

Khu dân cư The Happy Home đem đến cho cộng đồng người dân một cuộc sống hiện đại và tiện ích hàng đầu

Cảm nhận của khách hàng khi được biết tới dự án The Happy Home

Chị Hồ Thị Minh Thi: "Dự án này giá rẻ chỉ khoảng 600 triệu đồng, còn được CĐT chiết khấu và tặng thêm 100 bao xi măng và đá để xây dựng nếu mình muốn xây. Chị thấy nó gần trung tâm lại đẹp, chị đang suy tính bàn với gia đình rồi ra quyết định. Bản thân chị thấy rất ưng rồi!".

Anh Nguyễn Văn Dậu - 52T: "Thấy dự án này dựng sa bàn tại siêu thị, gia đình tôi đi ngang thấy nên tạt vào hỏi thì được tư vấn rất chi tiết. Với tầm giá từ 500 - 700 triệu đồng cho 1 nền thì hiện tại là giá rất phù hợp. Dự án còn hứa hẹn sẽ có đầu tư nhiều tiện ích phục vụ người dân, tôi thấy cũng khá thích thú. Mua ở hay để dành cho con cháu đều rất hợp lý".

Pháp lý và chính sách ưu đãi của dự án

Theo đơn vị phát triển, pháp lý hoàn chỉnh cũng là lợi thế của dự án. Chính sách của dự án giúp khách hàng có thể dễ dàng chuyển nhượng hoặc làm quà tặng cho thế hệ con cháu. "Với quyết định tăng tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất của UBND tỉnh, kèm theo đó là việc siết chặt chỉ tiêu đất ở đến năm 2025, việc triển khai dự án mới gần như khó khăn. Happy Home hiện là dự án hiếm hoi đang triển khai mới tại TP Đồng Xoài. Đó là lợi thế tăng giá cho nhà đầu tư" - đại diện ILand Việt Nam nhấn mạnh.

Đợt này, chủ đầu tư cũng tung ra nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng. Người đặt cọc mua sản phẩm đất nền dự án ngay trong sự kiện công bố dự án và thanh toán đợt 2 trong vòng 4 ngày kể từ ngày ký đặt cọc, được hưởng chiết khấu 5% giá trị sản phẩm. Chủ đầu tư còn cam kết mua lại với lợi nhuận 15% trong 24 tháng. Khách hàng có nhu cầu vay vốn cũng được ngân hàng Nam Á Bank, Vietcombank hỗ trợ vay với lãi suất ưu đãi.

Với tất cả những lợi thế nổi bật trên, khu dân cư The Happy Home nghiễm nhiên trở thành dự án được nhiều người háo hức mong chờ. Lựa chọn The Happy Home chắc chắn sẽ không khiến khách hàng và các nhà đầu tư thất vọng!