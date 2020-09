Những trải nghiệm độc đáo Timo Plus dành cho cộng đồng người dùng thân thiết

Với bước ngoặt tiếp theo - hợp tác với đối tác ngân hàng mới - Ngân hàng Bản Việt, Timo Plus sẽ tiếp tục mang đến những bất ngờ nào cho người dùng Việt?

Nhìn lại chặng đường nửa thập kỷ của một trong những nền tảng ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam...

Trong năm 2020, thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục phát triển và hướng đến mục tiêu phải chiếm hơn 30% trên tổng giá trị thanh toán thương mại trong tiêu dùng tại Việt Nam. Mục tiêu này được đánh giá không ít khó khăn nhưng vẫn có tính khả thi với sự phát triển của những nền tảng ngân hàng số, tốc độ phát triển của hạ tầng viễn thông cùng sự hưởng ứng của người tiêu dùng. Theo khảo sát mới đây về thái độ thanh toán của người tiêu dùng do Visa thực hiện, 74% người tiêu dùng tại Việt Nam kỳ vọng sẽ tăng cường thanh toán không tiền mặt trong 12 tháng tới.

Nền tảng ngân hàng số Timo trẻ trung, năng động mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới mẻ

Trong 5 năm vừa qua, không chỉ từng bước xây dựng bức tranh ứng dụng Fintech tại Việt Nam, Timo còn thay đổi thói quen tiêu dùng dịch vụ, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới mẻ. Những người trẻ năng động, nhạy bén với công nghệ dần trở nên cởi mở hơn với các tiện ích thông minh được cung cấp bởi Timo từ phương thức thanh toán mới cho hóa đơn điện, nước, internet cho đến việc chuyển tiền cho các thành viên Timo khác chỉ bằng địa chỉ email. Hình thức nhiều dịch vụ tích hợp trong một ngân hàng số Timo như vậy cũng là xu hướng tiêu dùng “All-In-One” đang được ưa chuộng trên thế giới. Việc tinh giản hóa những thủ tục hành chính rườm rà cũng giúp chính Timo giải quyết vấn đề cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, từ đó dễ dàng mở rộng dịch vụ tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

... và những trải nghiệm mới mẻ cùng Timo Plus

Không ngủ quên trên những thành công đạt được, Timo liên tục đổi mới chính mình để mở ra những trải nghiệm mới mẻ cho người dùng Việt. Thông qua việc hợp tác với đối tác ngân hàng mới - Ngân hàng Bản Việt, Timo Plus - phiên bản cải tiến và tốt hơn của Timo được kỳ vọng sẽ tạo ra một tương lai mới cho cộng đồng khách hàng thân thiết. Miễn phí, nhanh hơn, thông minh hơn và an toàn hơn là 4 lợi ích nổi bật nhất của Timo Plus mà khách hàng không thể bỏ qua.

Timo Plus chú trọng phát triển các công nghệ mới dựa trên nền tảng của đối tác, nâng cao trải nghiệm dịch vụ của khách hàng

Phí ngân hàng là điều không ít khách hàng quan tâm bởi tổng chi phí thực hiện giao dịch thường xuyên như rút tiền, chuyển tiền nội ngoại mạng… là một khoản tiền không nhỏ. Với Timo Plus, khách hàng không chỉ được miễn phí rút tiền trên 16.000 ATM toàn quốc; chuyển, nhận tiền miễn phí trên 40 ngân hàng khắp cả nước mà còn được miễn hoàn toàn phí thường niên. Ngoài ra, khách hàng còn có thể quẹt thẻ ghi nợ Timo Plus tại bất cứ đại lý thanh toán nào trên toàn quốc khi đi mua sắm hay ăn uống; hay chi tiêu trước, thanh toán sau với thẻ tín dụng Timo Plus và tận hưởng các ưu đãi dịch vụ nâng tầm cuộc sống.

Để bắt kịp nhịp sống nhanh hiện nay, tốc độ xử lý giao dịch là yếu tố thứ hai khách hàng không thể bỏ qua. Với Timo Plus, khách hàng có thể chuyển nhận tiền tức thời 24/7 đến 40+ ngân hàng thuộc hệ thống Napas. Những khách hàng đăng ký thẻ ghi nợ Timo Plus thậm chí có thể chuyển tiền với hạn mức lên đến 1,5 tỉ đồng/ ngày ngay sau khi nhận thẻ.

Trong khi đó, những tính năng thông minh, tiện lợi của Timo Plus giúp bất cứ ai cũng có thể làm chủ ngân hàng số của riêng mình. Đơn cử, tài khoản thanh toán Timo Spend Account cho phép chi tiêu và quản lý tài chính, thẻ ghi nợ với đầy đủ chức năng để chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nạp tiền vào bất kỳ số điện thoại di động hay chuyển tiền cùng hệ thống Timo chỉ với 1 thông tin: email, số TK hoặc số thẻ. Tùy chọn Tiết kiệm thông minh như Goal Save lại giúp khách hàng chủ động lập kế hoạch tài chính cho các mục tiêu ngắn hạn hoặc dài hạn, hỗ trợ chia nhỏ thành nhiều sổ để dễ quản lý, tận hưởng lãi suất tiết kiệm cao.

An toàn là điểm cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng mà khách hàng cần lưu tâm khi "chọn mặt gửi vàng" một ngân hàng số tin cậy. Với hệ thống bảo mật đa tầng của Timo Plus gồm mật khẩu, Face ID/Touch ID, mã OTP/iOTP, mã PIN, mã Quick Code, bạn sẽ luôn nhận được thông báo cho mọi giao dịch từ tài khoản. Bạn có thể khóa/mở khóa thẻ ngay trong ứng dụng một cách nhanh chóng để bảo đảm tiền của mình vẫn luôn được an toàn tại Ngân hàng Bản Việt và được bảo vệ bởi Ngân hàng Nhà nước.

Thừa hưởng những di sản tạo dựng trên chặng đường nửa thập kỷ cùng sự nâng cấp không ngừng, trong thời gian tới Timo Plus hứa hẹn sẽ tiếp tục ghi dấu ấn trong hành trình nâng tầm trải nghiệm của người dùng Việt.