Nợ 50 tỉ đồng, hai ông chủ Leflair vẫn đi làm ‘cố vấn’ Maison

Ngày 15.5, một số nhà cung cấp đang bị Leflair nợ 50 tỉ đồng tiền hàng thông tin, mọi đơn từ cầu cứu của 500 nhà cung cấp gửi đến nhiều cơ quan hầu hết không nhận được hồi âm. “Sau tất cả, chúng tôi chỉ nhận được sự im lặng!”, bà Th., một nhà cung cấp hàng cho Leflair, cho biết và bổ sung, chỉ có một nơi là Eurocham - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trả lời rằng không thể giúp gì trong vấn đề này. Email của đại diện Eurocham viết: “E rằng chúng tôi không thể giúp bạn trong vấn đề này. Cả người các bạn đề cập trong tin nhắn cũng như doanh nghiệp của họ (Leflair - PV) chưa từng là thành viên của phòng chúng tôi. Do đó, chúng tôi không có kết nối với họ và không có cách nào hỗ trợ bạn”.

Điều đáng nói là hai doanh nhân người Pháp Loic Erwan Kevin Gautier và Pierre Antoine Brun - đồng sáng lập trang thương mại điện tử Leflair chuyên kinh doanh hàng hiệu đang được tập đoàn bán lẻ hàng hiệu Maison Group tuyển dụng. Thông tin này đã khiến diễn đàn các nhà cung cấp cho Leflair dậy sóng mấy hôm nay.

Đại diện nhân sự của Maison Group cho biết doanh nghiệp “chiêu mộ” 2 người Pháp này về công ty để tư vấn trong 3 tháng và giữa Maison và Leflair hiện không có công nợ gì với nhau. Việc hợp tác giữa hai bên đã được kết thúc tất toán vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, một tài liệu được công khai trên diễn đàn này là nội dung mail bằng tiếng Anh được cho là thư giới thiệu 2 ông chủ Leflair vào Maison hoàn toàn không đề cập đến việc làm “tư vấn trong thời gian ngắn” mà chỉ rõ ông Pierre Antoine Brun sẽ đóng vai trò Chief Operating Officer (Giám đốc điều hành), và ông Loic Gautier giữ vị trí Chief Growth Officer (Giám đốc tăng trưởng).

Hơn 3 tháng trước, khi dịch Covid-19 bắt đầu “vượt biên” khỏi Trung Quốc , lan đến Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, Leflair đột ngột có thư chia tay với 500 nhà cung cấp hàng tại Việt Nam với lời hứa sẽ giải quyết công nợ, tiền hàng… sau khi bán thành công sàn thương mại điện tử này cho nhà đầu tư nước ngoài. Tổng số tiền hàng doanh nghiệp này nợ do chính công ty cung cấp tại các buổi gặp nhà cung cấp khoảng 2 triệu USD, theo thống kê của các nhà cung cấp khoảng 50 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc bán công ty không thành, theo lời “trách cứ” của hai doanh nhân người Pháp tại các buổi gặp các nhà cung cấp là do các nhà cung cấp làm “lớn” chuyện, để báo chí Việt Nam nhảy vào ì xèo, khiến không ai dám mua. Thực tế, thông tin tìm người mua lại công ty hay đàm phán bán công ty không thành đều do chính đại diện Leflair đưa ra. Kế đó, các vật dụng, văn phòng phẩm trong văn phòng công ty tại TP.HCM được rao bán âm thầm trên diễn đàn mua bán của TP.HCM.