Nối hạ tầng, thúc kinh tế phía nam

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP về tình hình giao thông kết nối giữa TP.HCM và tỉnh Long An. Theo Sở GTVT TP.HCM, hiện có 23 tuyến đường kết nối giữa TP và Long An cần được đầu tư. Trong đó, 12 đường hiện hữu cần mở rộng, kết nối đồng bộ; 9 đường quy hoạch được duyệt và 2 tuyến đường cần nghiên cứu bổ sung vào quy hoạch. Do tính chất cấp bách, quan trọng, có 6 dự án được đề xuất ưu tiên thực hiện ngay trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. Ngoài ra, có 2 dự án đường vành đai 3 và 4 cũng đang được nhanh chóng đẩy nhanh các thủ tục để khởi công và hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025. Tổng vốn đầu tư cho 6 dự án khoảng hơn 20.500 tỉ đồng.