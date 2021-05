Novaland và hành trình đồng hành cùng 9.000 em nhỏ được phẫu thuật tim thành công

Gia đinh bé Tiên thuộc diện hộ nghèo và có đến 3 thành viên đều bị bệnh tim là bố và anh trai. Với khoản thu nhập 4 triệu đồng một tháng từ việc làm công nhân của Anh Văn Võ - bố bé thoại tiên, trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày đã khó nay thêm chi phí điều trị bệnh tim càng làm cho gia đình khó khăn hơn.

Lan tỏa yêu thương - chương trình “Cứu giúp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh” đã là chiếc phao cứu sinh khi đã giúp cho cả 3 thành viên trong gia đình Anh Văn Võ được mổ tim miễn phí. Theo đó, Anh Võ đã được Hội giúp mổ tim ngày 6.7.2019 tại Bệnh viện Đại Học Y Dược, Bé Thiên Thuận là bé trai lớn đã được Hội hỗ trợ chi phí mổ tim và đã mổ ngày 10.3 vừa qua, hiện đã xuất viện và sức khỏe tiến triển tốt. Bé em là Thoại Tiên (19.1.2021) cũng bị tim bẩm sinh, bác sĩ yêu cầu mổ, nhưng do bé còn quá nhỏ nên bác sĩ yêu cầu bồi dưỡng để bé tăng cân và cứng cáp hơn sẽ mổ. Hiện nay bé đã hoàn thành ca mổ tim và đang được các bác sĩ bệnh viện Đại học Y Dược chăm sóc và theo dõi.

Anh Văn Võ, xúc động chia sẻ: “Thời gian qua gia đình tôi vô cùng khó khăn, thật may mắn được Hội cùng Tập đoàn Novaland hỗ trợ nhiệt tình nên bản thân tôi và các cháu mới có được ngày hôm nay. Tấm lòng cao cả của các nhà hảo tâm thật đáng quý khiến chúng tôi cảm kích khôn nguôi. Tôi cũng mong rằng Nhà tài trợ sẽ có thể tiếp tục hỗ trợ thêm thật nhiều những hoàn cảnh khó khăn ”.

Đây là chương trình từ thiện lớn của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM triển khai thực hiện từ năm 2007. Trong suốt 14 năm qua, với sự chung tay góp sức của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân, trong đó Tập đoàn Novaland, chương trình đã thực hiện được 9.000 ca mổ tim miễn phí giúp cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên 60 tỉnh thành trên cả nước với tổng kinh phí phẫu thuật hơn 630 tỉ đồng.

Trong nhiều năm trở lại đây, Tập đoàn Novaland đã đồng hành cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM triển khai nhiều Chương trình cộng đồng ý nghĩa như Chương trình nước sạch học đường nhằm mang nguồn nước uống sạch đến giáo viên học sinh các tỉnh Bến Tre, Long An và gần đây nhất là việc góp phần mang lại hàng ngàn trái tim khỏe mạnh cho trẻ em nghèo trên cả nước. Ngoài đồng hành cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Tập đoàn Novaland còn đồng hành, tài trợ khoản kinh phí gần 1 tỉ đồng đến chương trình gây quỹ mổ tim cho các trẻ em nghèo – hoạt động ý nghĩa nằm trong dự án Vết Sẹo Cuộc Đời 9 do Studio 68 phối hợp cùng chương trình Nhịp Tim Việt Nam của The VinaCapital Foundation tổ chức nhằm mang đến cơ hội phẫu thuật tim miễn phí cho các trẻ em nghèo mắc bệnh tim.