Nửa đêm, cắt đồng hồ nước của cư dân

Một số cư dân tại chung cư Tân Tạo (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) do Công ty Khánh Hội làm chủ đầu tư đã có đơn cầu cứu gửi đến Báo Thanh Niên phản ánh việc bỗng dưng bị mất đồng hồ nước, cắt dịch vụ, thang máy khiến cuộc sống của họ "khốn khổ khốn nạn".

Đêm khuya đi cắt đồng hồ nước

Bà Nguyễn Thị Tư, một cư dân tại đây cho biết vào khuya 17.2 bà bị “ăn cắp” đồng hồ nước. Hai hộ dân khác cũng bị tháo đồng hồ nước ngay giữa đêm khuya. Nhiều hộ dân khác cũng bị hăm dọa tương tự. Ngay sau đó bà đã làm đơn cớ mất chính quyền địa phương. Do mất đồng hồ nước nên bà phải đi xách từng thùng nước ở nhà rác (cho dân rửa tay) về dùng. Tuy nhiên hiện nay vòi nước này cũng bị khóa, nên từ đó đến nay bà không có nước để dùng, rất vất vả. Theo bà Nguyễn Thị Tư, đồng hồ nước của nhà bà và nhiều hộ khác đã bị Ban quản lý tháo mất.

“Nguyên nhân dẫn đến việc này là xuất phát từ những sai phạm của Ban quản trị, Ban quản lý và chủ đầu tư. 2 năm nay họ ký hợp đồng với đơn vị quản lý là 5 bảo vệ, nhưng thực tế chỉ có 3 bảo vệ, ký hợp đồng 4 người làm vệ sinh, chăm sóc cây cảnh nhưng không đủ người nên chung cư nhếch nhác, cây cỏ chết hết. Từ thực tế này tôi đã không đồng ý đóng phí và kiện ra tòa. Trong khi tòa án đang thụ lý thì họ cắt đồng hồ. Tôi đồng ý sẽ đóng phí theo phán quyết của tòa án", bà Tư nói trong nước mắt.

Vòi nước trong nhà rác cũng bị khóa để bà Tư không thể lấy nước về dùng Ảnh: Đình Sơn

Ông Nguyệt, chủ căn hộ B902, kể, khuya 17.2 hộ nhà ông cũng bị cắt mất đồng hồ. Tuy nhiên theo ông Nguyệt, ông mua nhà cũng là mua luôn đồng hồ nước này, nên ai tháo đồng hồ là vi phạm pháp luật. "Nếu chúng tôi không đóng phí có thể khóa nước, nhưng muốn tháo đồng hồ phải làm việc với chủ nhà. Trong khi "nhóm người" này trong đêm khuya tự ý đến tháo đồng hồ nước nhà tôi"- ông Nguyệt phản ánh. Theo ông Nguyệt, từ mấy năm nay Ban quản trị cấu kết với chủ đầu tư, công ty quản lý trục lợi, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cư dân. Điển hình như việc Ban quản trị tự ký kết với Công ty cổ phần dịch vụ Khánh Hội là đơn vị quản lý chung cư đưa vào hợp đồng điều khoản công ty quản lý được hưởng 100% các dịch vụ phần sở hữu chung khi có phát sinh mà không hỏi ý kiến cư dân. Cụ thể như được hưởng 100% phí cho thuê tủ ATM, phí thu trạm phát sóng Unitel, phí cho thuê mặt bằng taxi Vinasun, phí cho thuê quảng cáo bên trong thang máy, phí cho thuê quảng cáo mặt ngoài thang máy, phí cho thuê quảng cáo trên tường thang máy, dịch vụ sân tennis, những khoản doanh thu khai thác dịch vụ phần sở hữu chung… Chính vì vậy tôi và nhiều cư dân phản đối bằng cách không đóng phí quản lý. Khi đi đấu tranh đòi quyền lợi cho cư dân, chúng tôi bị cắt đồng hồ nước vào ban đêm”, ông Nguyệt bức xúc.

Ông Linh, chủ căn hộ C5-05, chung cư Tân Tạo cũng bị cắt đồng hồ nước lúc nửa đêm.

Phớt lờ yêu cầu của địa phương

Ông Trương Văn Giang, Trưởng Ban quản trị chung cư Tân Tạo, cho biết từ tháng 11.2019 ông có quyết định được bầu làm Trưởng Ban quản trị, nhưng từ đó đến nay ông không có quyền gì vì bị những người trong Ban quản trị còn lại cấu kết với chủ đầu tư thao túng theo quy tắc biểu quyết số đông. “Những hợp đồng Ban quản trị ký với đơn vị quản lý cũng là công ty con của chủ đầu tư nhưng tôi không biết gì vì người đứng ký là Phó ban quản trị và một số thành viên. Chính vì cư dân thấy quyền lợi không được đảm bảo, không tương xứng với số tiền đóng phí quản lý nên họ phản đối bằng cách không đóng phí quản lý. Tôi thấy quyền lợi của cư dân bị ảnh hưởng mà mình không bảo vệ được, nhiều lúc cảm thấy xấu hổ”, ông Giang cho hay.

Theo một lãnh đạo Công ty cổ phần dịch vụ Khánh Hội, từ tháng 6.2019 đến nay những hộ này không đóng phí quản lý dù Ban quản lý đã nhiều lần gửi thông báo, nhắc nhở nên bị cắt đồng hồ nước, cắt dịch vụ. Ban quản lý cũng không muốn làm việc này nhưng 4/7 thành viên của Ban quản trị yêu cầu cắt đồng hồ nước nên công ty là đơn vị được thuê quản lý tòa nhà phải thực hiện.

Công ty cũng không muốn tiếp tục quản lý, tuy nhiên hiện nay Ban quản trị mới đang bất đồng nên chấp nhận ở lại quản lý thêm một thời gian, sau đó sẽ bàn giao. Việc cắt đồng hồ có sự chứng kiến của 4 thành viên Ban quản trị và có lập biên bản.

Cư dân tố chủ đầu tư, Ban quản trị, Ban quản lý cấu kết trục lợi Ảnh: Đình Sơn

Ngày 15.1, UBND phường Tân Tạo A, quận Bình Tân đã có văn bản gửi Ban quản lý chung cư Tân Tạo đề nghị tạm thời không khóa nước, khóa thẻ thang máy, khóa thẻ xe… để người dân đảm bảo việc an sinh, đảm bảo đời sống sinh hoạt của các hộ dân trong dịp tết. Đồng thời đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngày 28.2, ông Huỳnh Văn Thạnh, Phó chủ tịch UBND phường Tân Tạo A, quận Bình Tân đã đề nghị Công ty Khánh Hội xem xét giải quyết có tình, có lý gắn trả lại đồng hồ nước cho các hộ dân để họ có nước sử dụng, đáp ứng nhu cầu cuộc sống của công dân và tạo điều kiện để cho các hộ dân đóng phí nước, phí gửi xe. Còn lại các nội dung khác theo phán quyết của tòa án vì người dân đã có đơn kiện ra tòa.

Tuy nhiên những ý kiến của lãnh đạo UBND phường Tân Tạo A bị phớt lờ khi Ban quản trị, Ban quản lý không những cúp nước mà còn cắt luôn đồng hồ nước của cư dân.