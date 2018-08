Ô nhiễm do… bông cỏ lau

Cụ thể, theo công văn của UBND quận Bình Tân, sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị từ phía Tập đoàn Nam Long, UBND quận Bình Tân đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường quận phối hợp với UBND phường An Lạc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Công ty Top Royal Flash Việt Nam bị người dân và Tập đoàn Nam Long tố là nguyên nhân gây bụi bẩn, ô nhiễm không khí. Đoàn kiểm tra đã thu mẫu bụi vải ở một số căn hộ chung cư Ehome 3, mẫu bụi vải tại đường ống hút bụi của Công ty Top Royal Flash Việt Nam và phân tích, đối chiếu sự ảnh hưởng của nguồn thải bụi vải đến chung cư này.



tin liên quan Cư dân chung cư Star City đội mưa căng băng rôn đòi quỹ bảo trì Ngay sau đó, Phòng Tài nguyên - Môi trường quận cũng đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm thành phố tổ chức thu mẫu bụi tại các căn hộ Ehome 3, mẫu bụi tại khu vực đóng gói sản xuất của Công ty Top Royal Flash Việt Nam và mẫu bông cỏ tại khu đất trống đối diện chung cư Ehome 3. Ngay sau đó, Phòng Tài nguyên - Môi trường quận cũng đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm thành phố tổ chức thu mẫu bụi tại các căn hộ Ehome 3, mẫu bụi tại khu vực đóng gói sản xuất của Công ty Top Royal Flash Việt Nam và mẫu bông cỏ tại khu đất trống đối diện chung cư Ehome 3.

Kết quả thử nghiệm cho thấy mẫu bụi tại khu vực đóng gói sản xuất của Công ty Top Royal Flash Việt Nam được định danh thành phần chính là Polyester, trong khi mẫu bụi được lấy từ các căn hộ chung cư tại block A, block B và mẫu bông cỏ tại khu đất trống đối diện chung cư Ehome 3 được định danh mục thành phần chính là Cenlulose.

“Tình trạng bụi tại chung cư Ehome 3 là do bông cỏ lau tại khu đất trống đối diện chung cư Ehome 3 chứ không phải là do hoạt động sản xuất may mặc của Công ty Top Royal Flash Việt Nam. UBND quận Bình Tân đề nghị UBND Q.8 yêu cầu chủ đầu tư khu đất nói trên thực hiện việc phát quang cỏ nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy”, công văn UBND quận Bình Tân nêu rõ.

Trước đó, gần 2.000 hộ dân sống tại chung cư Ehome 3 (đường Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân) do Tập đoàn Nam Long làm chủ đầu tư vô cùng bức xúc bởi tình trạng bụi bẩn tấn công khu chung cư này.

Trước kết luận trên, anh Khang, cư dân tại block A1 chung cư Ehome 3, cho biết : Hiện tại khu cỏ lau đã phát quang nhưng bụi bẩn vẫn tràn lan như vậy.Nên kết quả nói trên là không chính xác.

"Chỉ vì bụi bẩn mà hiện con trai tôi 4 tuổi thường xuyên phải đi viện vì viêm phế quản. Cửa sổ nhà thì đóng kín rất ngột ngạt, phải mua các loại máy lọc không khí, hút bụi để con tôi đỡ hít phải bụi bẩn nhưng chỉ 1-2 ngày là những đồ dùng trong nhà sẽ có 1 lớp bụi dày bám lên. Vợ tôi rất khổ sở khi vừa phải đi làm, về phải đeo khẩu trang để lau dọn đồ đạc", anh Minh một cư dân tại block A1 bức xúc.

Theo hàng ngàn hộ dân nơi đây, thủ phạm gây ô nhiễm, bụi bẩn là do Công ty Top Royal Flash Việt Nam gây ra chứ không phải cỏ bông lau như kết luận của UBNS quận Bình Tân